Bariloche y El Bolsón bajo riesgo muy alto de incendios forestales
Las autoridades de Río Negro advirtieron sobre un escenario crítico para los primeros días de 2026 y reforzaron las medidas de prevención en toda la región.
Familiares y sobrevivientes realizarán este martes una jornada de memoria por las 194 personas fallecidas en la tragedia ocurrida en 2004.Sociedad30/12/2025SOFIA ZANOTTI
Este martes 30 de diciembre se cumplen 21 años de la tragedia de República de Cromañón, el incendio ocurrido durante un recital de Callejeros que dejó un saldo de 194 personas muertas y más de 1.400 heridas.
En ese marco, familiares y sobrevivientes organizaron una serie de actividades conmemorativas en la ciudad de Buenos Aires. Según confirmó Fabiana Puebla, integrante del Movimiento Cromañón, a las 18 se celebrará una misa en la Catedral Metropolitana.
Luego, desde las 19:30, se llevará a cabo una marcha que partirá desde la Plaza de Mayo hasta el Santuario de Cromañón, ubicado a metros de la estación Once, donde a las 20:30 comenzará el acto central en homenaje a las víctimas.
Durante la jornada también habrá música en vivo. En la esquina de Mitre y Ecuador se presentarán distintos artistas, mientras que otras actividades culturales se desarrollarán en el estadio Malvinas Argentinas, en el barrio porteño de La Paternal.
La tragedia ocurrió el 30 de diciembre de 2004, cuando una bengala encendida por un asistente prendió fuego la media sombra del local, un material altamente inflamable y prohibido. En el lugar había más de 4.500 personas, pese a que la habilitación permitía poco más de mil. El humo tóxico se expandió rápidamente y provocó la mayoría de las muertes por asfixia.
Con el paso de los años, el caso derivó en múltiples procesos judiciales. Hubo condenas a funcionarios, bomberos y responsables de la habilitación del boliche, además de sucesivos juicios que marcaron uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país. En ese contexto, el entonces jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra fue destituido tras un juicio político.
A más de dos décadas, el reclamo de memoria, verdad y justicia sigue vigente, impulsado por quienes sobrevivieron y por las familias que aún buscan respuestas.
Las autoridades de Río Negro advirtieron sobre un escenario crítico para los primeros días de 2026 y reforzaron las medidas de prevención en toda la región.
La víctima tenía 35 años y se encontraba realizando trekking con amigos en el Valle de Calamuchita. La Justicia investiga el hecho como muerte accidental.
Usuarios detectaron montos acreditados sin aviso previo. El banco confirmó que se trató de un error del sistema y que el dinero será debitado.
Ante la baja histórica en las tasas de vacunación infantil, Córdoba avanzará con sanciones. Santa Fe, por ahora, descarta multas y apuesta a campañas territoriales.
El parto se dio en el Hospital María Humphreys. Es un caso extremadamente infrecuente que ocurre una vez cada 200 millones de nacimientos.
En lo que va del año se registraron al menos cuatro hechos similares en la ciudad, con víctimas en situación de calle y un caso fatal.
El mediocampista cordobés fue cedido a préstamo desde Talleres. No será tenido en cuenta por Carlos Tevez en la próxima temporada.
El portugués anotó en el empate 2-2 de Al Nassr ante Al-Ettifaq y alcanzó los 957 goles en su carrera profesional.
El club español encabeza la tabla de coeficientes de la UEFA tras cinco temporadas de competencia continental, con Bayern Múnich e Inter de Milán como principales escoltas.
El hecho ocurrió en la madrugada en calle Colón al 500. Uno de los sospechosos fue aprehendido tras intentar escapar del control policial.
El decreto redefine funciones del sistema de inteligencia, amplía facultades y genera críticas por el alcance de las nuevas atribuciones.
El plantel viajará este viernes por la noche a San Martín de los Andes, donde trabajará hasta el 10 de enero antes de disputar amistosos en Uruguay.
Más de 200 niños y niñas participan de la propuesta municipal que se desarrolla en clubes de la ciudad durante toda la temporada estival.
La Municipalidad habilitó la renovación y emisión de la oblea de la Unidad de Transporte de Alimentos para el período 2026. El trámite debe realizarse antes del 31 de enero.