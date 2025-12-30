Este martes 30 de diciembre se cumplen 21 años de la tragedia de República de Cromañón, el incendio ocurrido durante un recital de Callejeros que dejó un saldo de 194 personas muertas y más de 1.400 heridas.

En ese marco, familiares y sobrevivientes organizaron una serie de actividades conmemorativas en la ciudad de Buenos Aires. Según confirmó Fabiana Puebla, integrante del Movimiento Cromañón, a las 18 se celebrará una misa en la Catedral Metropolitana.

Luego, desde las 19:30, se llevará a cabo una marcha que partirá desde la Plaza de Mayo hasta el Santuario de Cromañón, ubicado a metros de la estación Once, donde a las 20:30 comenzará el acto central en homenaje a las víctimas.

Durante la jornada también habrá música en vivo. En la esquina de Mitre y Ecuador se presentarán distintos artistas, mientras que otras actividades culturales se desarrollarán en el estadio Malvinas Argentinas, en el barrio porteño de La Paternal.

La tragedia ocurrió el 30 de diciembre de 2004, cuando una bengala encendida por un asistente prendió fuego la media sombra del local, un material altamente inflamable y prohibido. En el lugar había más de 4.500 personas, pese a que la habilitación permitía poco más de mil. El humo tóxico se expandió rápidamente y provocó la mayoría de las muertes por asfixia.

Con el paso de los años, el caso derivó en múltiples procesos judiciales. Hubo condenas a funcionarios, bomberos y responsables de la habilitación del boliche, además de sucesivos juicios que marcaron uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país. En ese contexto, el entonces jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra fue destituido tras un juicio político.

A más de dos décadas, el reclamo de memoria, verdad y justicia sigue vigente, impulsado por quienes sobrevivieron y por las familias que aún buscan respuestas.