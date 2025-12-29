Córdoba sancionará a padres antivacunas: qué hará Santa Fe
Ante la baja histórica en las tasas de vacunación infantil, Córdoba avanzará con sanciones. Santa Fe, por ahora, descarta multas y apuesta a campañas territoriales.
El parto se dio en el Hospital María Humphreys. Es un caso extremadamente infrecuente que ocurre una vez cada 200 millones de nacimientos.Sociedad29/12/2025SOFIA ZANOTTI
Un hecho médico de enorme rareza se registró en la ciudad de Trelew, donde una mujer dio a luz a trigemelas genéticamente idénticas el pasado 25 de diciembre. Tanto la madre como las tres bebés se encuentran en buen estado de salud.
El parto se realizó en el Hospital María Humphreys, recientemente inaugurado. Las niñas nacieron con pocos minutos de diferencia: la primera a las 8.49 con un peso de 1,460 kilos; la segunda a las 9.50 con 1,760 kilos; y la tercera a las 9.52 con 1,690 kilos.
Debido a que se trató de un nacimiento pretérmino, las trigemelas permanecen internadas en el Servicio de Neonatología del hospital, donde continúan bajo seguimiento médico para fortalecer su recuperación nutricional y evolución general.
Desde el equipo de salud destacaron que el embarazo fue catalogado como monocorial triamniótico, una condición extremadamente poco frecuente en la que las bebés comparten una sola placenta, pero se desarrollan en bolsas amnióticas separadas. Este tipo de gestación representa un alto nivel de complejidad médica.
Las autoridades sanitarias resaltaron el trabajo del personal médico y de enfermería, señalando que la atención fue clave para garantizar la seguridad tanto de la madre como de las recién nacidas durante todo el procedimiento.
Tras conocerse el nacimiento, el gobernador Ignacio Torres expresó su reconocimiento al sistema de salud provincial y remarcó que “es un orgullo para todos los chubutenses que un nacimiento tan especial haya sido atendido con total profesionalismo en la provincia”.
Este es el segundo caso documentado de trigemelas idénticas en Chubut. El antecedente más cercano se registró en Comodoro Rivadavia en 2019, aunque en aquella oportunidad solo una de las bebés logró sobrevivir.
