Nacieron trigemelas idénticas en Trelew
El parto se dio en el Hospital María Humphreys. Es un caso extremadamente infrecuente que ocurre una vez cada 200 millones de nacimientos.
Ante la baja histórica en las tasas de vacunación infantil, Córdoba avanzará con sanciones. Santa Fe, por ahora, descarta multas y apuesta a campañas territoriales.Sociedad29/12/2025SOFIA ZANOTTI
La preocupación por la fuerte caída en las tasas de vacunación infantil en Argentina llevó a las provincias a analizar distintas medidas para revertir la situación. En ese contexto, Córdoba anunció que avanzará con sanciones para quienes no cumplan con el calendario obligatorio, mientras que Santa Fe optó por un camino diferente.
El ministro de Salud cordobés, Ricardo Pieckenstainer, confirmó que se modificará el Código de Convivencia provincial para incorporar un artículo que penalice a padres, tutores o responsables de menores de 18 años que no completen las vacunas obligatorias y gratuitas.
Las sanciones previstas incluyen multas económicas y hasta cinco días de arresto, o su reemplazo por tareas comunitarias. La medida busca frenar el impacto del descenso en la cobertura, que ya provocó el regreso de enfermedades como el sarampión y la tos convulsa.
En Santa Fe, en cambio, el Ministerio de Salud descartó por el momento avanzar con sanciones. La cartera que conduce Silvia Ciancio prioriza reforzar estrategias de concientización y acercamiento a las familias para revertir la baja en los niveles de vacunación.
Vacunación en escuelas y territorio
El pasado 4 de diciembre, el gobierno santafesino presentó el programa Vax Team, una iniciativa destinada a mejorar la cobertura en unos 400.000 niños y niñas de entre 4 y 11 años. La propuesta incluye materiales educativos, como una serie animada y un álbum de figuritas, que se distribuirán desde febrero en escuelas públicas y privadas.
Además, a partir de marzo, a través del plan Santa Fe Acá Escuela, se reforzará la vacunación en establecimientos educativos, con foco en zonas de baja cobertura y barrios vulnerables. En paralelo, vacunatorios móviles recorrerán la provincia, participarán de fiestas populares y trabajarán junto a vecinales e instituciones.
Desde el sistema de salud recuerdan que las vacunas son la herramienta más eficaz, segura y gratuita para prevenir enfermedades. No obstante, la Sociedad Argentina de Pediatría advirtió en los últimos años un descenso sostenido y generalizado en la aplicación de vacunas clave del Calendario Nacional, una tendencia que hoy preocupa a las autoridades sanitarias.
El parto se dio en el Hospital María Humphreys. Es un caso extremadamente infrecuente que ocurre una vez cada 200 millones de nacimientos.
En lo que va del año se registraron al menos cuatro hechos similares en la ciudad, con víctimas en situación de calle y un caso fatal.
La policía secuestró más de 500 dosis de droga, dinero en efectivo y un arma. Los acusados utilizaban tres viviendas para comercializar y ocultar los estupefacientes.
El hecho ocurrió en una vivienda de Despeñaderos, Córdoba. Pese a los intentos de auxilio, la mujer llegó sin vida al hospital.
Ocurrió en un complejo habitacional de La Plata. El acusado disparó desde su departamento y quedó detenido. La víctima murió en el lugar.
Un hombre de 40 años sufrió una grave herida al manipular un arma durante una reunión familiar de Navidad en Rosario de la Frontera.
Isabelle Marciniak falleció a los 18 años luego de una dura batalla contra un linfoma de Hodgkin. Había puesto en pausa su carrera para someterse a tratamiento.
A partir del 1° de enero, el Banco Central (BCRA) modificará el sistema de bandas cambiarias: en lugar de crecer un 1 % mensual de forma preestablecida, el piso y el techo del dólar mayorista comenzarán a ajustarse de acuerdo con el último dato disponible de inflación publicado por el Indec.
El siniestro ocurrió en una ruta brasileña y provocó una escena de extrema gravedad. Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el impacto.
"Se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien", sentenció el mandatario en declaraciones radiales, y destacó que el nuevo presupuesto garantiza el déficit cero como norma inquebrantable.
La Legislatura santafesina proyecta un año legislativo intenso, con iniciativas clave en materia política, económica y administrativa.
La Justicia investiga el homicidio del joven ocurrido en Santa Fe. Detuvieron a su pareja, Milagros Altamirano, y hay tres menores aprehendidos.
El histórico intérprete del tango tenía 74 años y no logró recuperarse tras una grave caída en su domicilio. Su muerte enluta a la música argentina.
La obra será presentada oficialmente el próximo 4 de enero y se perfila como un hito para el turismo y la recreación en el sur santafesino.