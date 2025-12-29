La preocupación por la fuerte caída en las tasas de vacunación infantil en Argentina llevó a las provincias a analizar distintas medidas para revertir la situación. En ese contexto, Córdoba anunció que avanzará con sanciones para quienes no cumplan con el calendario obligatorio, mientras que Santa Fe optó por un camino diferente.

El ministro de Salud cordobés, Ricardo Pieckenstainer, confirmó que se modificará el Código de Convivencia provincial para incorporar un artículo que penalice a padres, tutores o responsables de menores de 18 años que no completen las vacunas obligatorias y gratuitas.

Las sanciones previstas incluyen multas económicas y hasta cinco días de arresto, o su reemplazo por tareas comunitarias. La medida busca frenar el impacto del descenso en la cobertura, que ya provocó el regreso de enfermedades como el sarampión y la tos convulsa.

En Santa Fe, en cambio, el Ministerio de Salud descartó por el momento avanzar con sanciones. La cartera que conduce Silvia Ciancio prioriza reforzar estrategias de concientización y acercamiento a las familias para revertir la baja en los niveles de vacunación.

Vacunación en escuelas y territorio

El pasado 4 de diciembre, el gobierno santafesino presentó el programa Vax Team, una iniciativa destinada a mejorar la cobertura en unos 400.000 niños y niñas de entre 4 y 11 años. La propuesta incluye materiales educativos, como una serie animada y un álbum de figuritas, que se distribuirán desde febrero en escuelas públicas y privadas.

Además, a partir de marzo, a través del plan Santa Fe Acá Escuela, se reforzará la vacunación en establecimientos educativos, con foco en zonas de baja cobertura y barrios vulnerables. En paralelo, vacunatorios móviles recorrerán la provincia, participarán de fiestas populares y trabajarán junto a vecinales e instituciones.

Desde el sistema de salud recuerdan que las vacunas son la herramienta más eficaz, segura y gratuita para prevenir enfermedades. No obstante, la Sociedad Argentina de Pediatría advirtió en los últimos años un descenso sostenido y generalizado en la aplicación de vacunas clave del Calendario Nacional, una tendencia que hoy preocupa a las autoridades sanitarias.