Una mujer de 81 años falleció en la noche de Nochebuena luego de atragantarse mientras compartía la cena navideña con su familia en la localidad cordobesa de Despeñaderos.

Según informaron medios locales, el episodio se produjo cuando la mujer comenzó a manifestar signos evidentes de asfixia, situación que fue advertida de inmediato por su hijo, quien alertó al resto de los presentes.

En ese momento, los familiares intentaron asistirla aplicando maniobras para liberar las vías respiratorias, pero no lograron revertir la obstrucción causada por la comida. Ante la gravedad del cuadro, decidieron trasladarla de urgencia al Hospital de Alta Gracia.

Al arribar al centro de salud, los profesionales constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales. El fallecimiento generó conmoción en la comunidad en una noche marcada por las celebraciones navideñas.