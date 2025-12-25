Córdoba sancionará a padres antivacunas: qué hará Santa Fe
Ante la baja histórica en las tasas de vacunación infantil, Córdoba avanzará con sanciones. Santa Fe, por ahora, descarta multas y apuesta a campañas territoriales.
Ocurrió en un complejo habitacional de La Plata. El acusado disparó desde su departamento y quedó detenido. La víctima murió en el lugar.Sociedad25/12/2025SOFIA ZANOTTI
Un trágico episodio sacudió la madrugada de Navidad en La Plata, donde un hombre de 68 años mató a su vecino tras una discusión originada por el uso de pirotecnia durante los festejos.
El hecho ocurrió en un monoblock ubicado en la calle 609 entre 3 y 4. Según la información policial, el acusado, identificado con las iniciales J.C.M., efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento hacia un grupo de personas que se encontraba celebrando. Uno de los proyectiles impactó en Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, quien falleció en el lugar.
Personal del Comando Patrulla tomó conocimiento del hecho tras una alerta radial por un herido de arma de fuego. Al llegar, los efectivos hallaron el cuerpo sin vida de la víctima en el descanso de una escalera, con heridas en el cuello y el hombro izquierdo, mientras varios vecinos permanecían conmocionados por la situación.
De acuerdo a los testimonios recolectados, el conflicto se desató cuando los hijos de la víctima utilizaban pirotecnia y el agresor reaccionó disparando desde el interior de su vivienda. Los policías ingresaron al departamento, cuya puerta estaba entreabierta, y encontraron al sospechoso junto a un arma de fuego, logrando reducirlo sin que se registraran nuevos heridos.
Durante el allanamiento, se secuestró una pistola calibre .40, una escopeta calibre 20, un rifle de aire comprimido y distintas municiones. Las armas no tenían pedido de secuestro, según indicaron fuentes oficiales.
La causa quedó a cargo del fiscal Patricio Barraza, quien se presentó en el lugar junto a personal de la DDI La Plata para coordinar las pericias. Tras el crimen, vecinos del complejo incendiaron el vehículo del acusado, lo que obligó a desplegar un operativo policial para evitar nuevos incidentes.
El imputado fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la UFI N° 6 de La Plata, acusado del delito de homicidio.
Ante la baja histórica en las tasas de vacunación infantil, Córdoba avanzará con sanciones. Santa Fe, por ahora, descarta multas y apuesta a campañas territoriales.
El parto se dio en el Hospital María Humphreys. Es un caso extremadamente infrecuente que ocurre una vez cada 200 millones de nacimientos.
En lo que va del año se registraron al menos cuatro hechos similares en la ciudad, con víctimas en situación de calle y un caso fatal.
La policía secuestró más de 500 dosis de droga, dinero en efectivo y un arma. Los acusados utilizaban tres viviendas para comercializar y ocultar los estupefacientes.
El hecho ocurrió en una vivienda de Despeñaderos, Córdoba. Pese a los intentos de auxilio, la mujer llegó sin vida al hospital.
Un hombre de 40 años sufrió una grave herida al manipular un arma durante una reunión familiar de Navidad en Rosario de la Frontera.
Isabelle Marciniak falleció a los 18 años luego de una dura batalla contra un linfoma de Hodgkin. Había puesto en pausa su carrera para someterse a tratamiento.
A partir del 1° de enero, el Banco Central (BCRA) modificará el sistema de bandas cambiarias: en lugar de crecer un 1 % mensual de forma preestablecida, el piso y el techo del dólar mayorista comenzarán a ajustarse de acuerdo con el último dato disponible de inflación publicado por el Indec.
El siniestro ocurrió en una ruta brasileña y provocó una escena de extrema gravedad. Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el impacto.
La Legislatura santafesina proyecta un año legislativo intenso, con iniciativas clave en materia política, económica y administrativa.
El Congreso sancionó apenas 13 leyes en todo el año, el número más bajo de la última década, en un escenario marcado por la polarización política y la falta de acuerdos.
La Justicia investiga el homicidio del joven ocurrido en Santa Fe. Detuvieron a su pareja, Milagros Altamirano, y hay tres menores aprehendidos.
El histórico intérprete del tango tenía 74 años y no logró recuperarse tras una grave caída en su domicilio. Su muerte enluta a la música argentina.
La obra será presentada oficialmente el próximo 4 de enero y se perfila como un hito para el turismo y la recreación en el sur santafesino.