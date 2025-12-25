Un trágico episodio sacudió la madrugada de Navidad en La Plata, donde un hombre de 68 años mató a su vecino tras una discusión originada por el uso de pirotecnia durante los festejos.



El hecho ocurrió en un monoblock ubicado en la calle 609 entre 3 y 4. Según la información policial, el acusado, identificado con las iniciales J.C.M., efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento hacia un grupo de personas que se encontraba celebrando. Uno de los proyectiles impactó en Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, quien falleció en el lugar.

Personal del Comando Patrulla tomó conocimiento del hecho tras una alerta radial por un herido de arma de fuego. Al llegar, los efectivos hallaron el cuerpo sin vida de la víctima en el descanso de una escalera, con heridas en el cuello y el hombro izquierdo, mientras varios vecinos permanecían conmocionados por la situación.



De acuerdo a los testimonios recolectados, el conflicto se desató cuando los hijos de la víctima utilizaban pirotecnia y el agresor reaccionó disparando desde el interior de su vivienda. Los policías ingresaron al departamento, cuya puerta estaba entreabierta, y encontraron al sospechoso junto a un arma de fuego, logrando reducirlo sin que se registraran nuevos heridos.

Durante el allanamiento, se secuestró una pistola calibre .40, una escopeta calibre 20, un rifle de aire comprimido y distintas municiones. Las armas no tenían pedido de secuestro, según indicaron fuentes oficiales.



La causa quedó a cargo del fiscal Patricio Barraza, quien se presentó en el lugar junto a personal de la DDI La Plata para coordinar las pericias. Tras el crimen, vecinos del complejo incendiaron el vehículo del acusado, lo que obligó a desplegar un operativo policial para evitar nuevos incidentes.

El imputado fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la UFI N° 6 de La Plata, acusado del delito de homicidio.