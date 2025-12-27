Un nuevo episodio de violencia extrema volvió a encender la alarma en la ciudad. Este jueves, un joven de 22 años fue prendido fuego de manera intencional mientras se encontraba en situación de calle, sumándose a una preocupante seguidilla de hechos similares ocurridos durante el año.

Según los registros oficiales, ya son al menos cuatro los ataques incendiarios denunciados en 2025. En todos los casos, las víctimas tenían como denominador común la situación de calle al momento de los hechos. Uno de esos episodios terminó de manera trágica con la muerte de un hombre de 45 años, quien no logró sobrevivir a la gravedad de las quemaduras sufridas.

Las investigaciones avanzan en cada uno de los casos, y en los hechos más recientes se analiza la posible participación de adolescentes, una línea que también había sido considerada en el ataque que derivó en el fallecimiento del hombre.

Desde distintos sectores se remarcó la gravedad de esta modalidad delictiva, que no solo pone en riesgo la vida de personas en extrema vulnerabilidad, sino que expone una problemática social profunda que requiere respuestas urgentes en materia de prevención, contención y seguridad.