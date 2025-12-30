Verstappen lideró el ranking de pilotos elegido por los jefes de equipo
El volante español acordó su renovación con el Xeneize por una temporada más y se presentará en la pretemporada del próximo 2 de enero.Deportes30/12/2025GASTON PAROLA
Ander Herrera despejó cualquier duda sobre su futuro y seguirá ligado a Boca Juniors durante el 2026. El mediocampista español, de 36 años, alcanzó un acuerdo con la dirigencia para extender su vínculo por una temporada más, con contrato vigente hasta diciembre del próximo año.
La decisión fue tomada durante sus vacaciones en España, donde el futbolista evaluó su continuidad profesional y optó por afrontar un nuevo ciclo en el club de la Ribera. La renovación se dio luego de que venciera la cláusula automática, por lo que las partes debieron negociar un nuevo acuerdo, que contempla un salario fijo con una reducción respecto al vínculo anterior.
El paso de Herrera por Boca estuvo marcado por las lesiones musculares, que limitaron su participación a 17 de los 44 partidos disputados por el equipo en la temporada, con poco más de 600 minutos en cancha. Consciente de esa situación, el jugador asume el compromiso de buscar mayor regularidad y responder dentro del campo de juego.
Uno de los factores clave para su continuidad fue el deseo de competir nuevamente en la Copa Libertadores, un objetivo personal que pesó fuerte en su decisión. En este marco, el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda diagramó un plan de trabajo específico para el inicio de la pretemporada, apuntado a la prevención de lesiones y al fortalecimiento físico.
Herrera regresará al país en las próximas horas y se presentará el viernes 2 de enero en el predio de Ezeiza, cuando comiencen oficialmente los trabajos del plantel de cara a una temporada exigente en el plano local e internacional.
