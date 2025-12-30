River Plate afronta una nueva baja en sus divisiones formativas. Luca Scarlato, uno de los talentos más destacados de la Séptima División, dejará la institución sin haber firmado su primer contrato profesional y continuará su carrera en Europa.

El mediocampista ofensivo, categoría 2009, no alcanzó un acuerdo con la dirigencia del club de Núñez para sellar su vínculo inicial. Según trascendió desde el entorno del juvenil, las distintas propuestas realizadas fueron rechazadas por su representación, que ya tenía definida la salida del futbolista.

En este marco, Scarlato se marchará amparado en la figura de la patria potestad, lo que le permitirá emigrar en condición de libre. El destino elegido sería el Parma, que se quedará con el jugador sin realizar una transferencia, mientras que River conservará únicamente los derechos de formación.

Scarlato no es un nombre menor dentro de Inferiores. Es una presencia habitual en las convocatorias de las selecciones juveniles de AFA y recientemente se consagró campeón de la Copa UC en Chile con la Selección Sub 16, compartiendo plantel con otros juveniles de River que sí lograron firmar contrato profesional.

Desde el club intentaron una última gestión a través de AFA para revertir la situación, aunque el escenario ya aparece cerrado. En Núñez reconocen que se trata de un caso similar a otros recientes y asumen la pérdida de una promesa antes de poder asegurar su continuidad.

Un antecedente cercano refuerza esta preocupación: semanas atrás, Milton Pereyra, juvenil de Boca, también emigró al fútbol italiano en condiciones similares, en ese caso rumbo al Napoli.