River comienza la pretemporada en Neuquén
El plantel viajará este viernes por la noche a San Martín de los Andes, donde trabajará hasta el 10 de enero antes de disputar amistosos en Uruguay.
El juvenil categoría 2009 no firmó contrato profesional y continuará su carrera en el Parma, amparado en la patria potestad.Deportes30/12/2025GASTON PAROLA
River Plate afronta una nueva baja en sus divisiones formativas. Luca Scarlato, uno de los talentos más destacados de la Séptima División, dejará la institución sin haber firmado su primer contrato profesional y continuará su carrera en Europa.
El mediocampista ofensivo, categoría 2009, no alcanzó un acuerdo con la dirigencia del club de Núñez para sellar su vínculo inicial. Según trascendió desde el entorno del juvenil, las distintas propuestas realizadas fueron rechazadas por su representación, que ya tenía definida la salida del futbolista.
En este marco, Scarlato se marchará amparado en la figura de la patria potestad, lo que le permitirá emigrar en condición de libre. El destino elegido sería el Parma, que se quedará con el jugador sin realizar una transferencia, mientras que River conservará únicamente los derechos de formación.
Scarlato no es un nombre menor dentro de Inferiores. Es una presencia habitual en las convocatorias de las selecciones juveniles de AFA y recientemente se consagró campeón de la Copa UC en Chile con la Selección Sub 16, compartiendo plantel con otros juveniles de River que sí lograron firmar contrato profesional.
Desde el club intentaron una última gestión a través de AFA para revertir la situación, aunque el escenario ya aparece cerrado. En Núñez reconocen que se trata de un caso similar a otros recientes y asumen la pérdida de una promesa antes de poder asegurar su continuidad.
Un antecedente cercano refuerza esta preocupación: semanas atrás, Milton Pereyra, juvenil de Boca, también emigró al fútbol italiano en condiciones similares, en ese caso rumbo al Napoli.
El plantel viajará este viernes por la noche a San Martín de los Andes, donde trabajará hasta el 10 de enero antes de disputar amistosos en Uruguay.
El club español encabeza la tabla de coeficientes de la UEFA tras cinco temporadas de competencia continental, con Bayern Múnich e Inter de Milán como principales escoltas.
El portugués anotó en el empate 2-2 de Al Nassr ante Al-Ettifaq y alcanzó los 957 goles en su carrera profesional.
El mediocampista cordobés fue cedido a préstamo desde Talleres. No será tenido en cuenta por Carlos Tevez en la próxima temporada.
Una donación del delantero francés a un agente de seguridad derivó en una investigación judicial y una dura sanción administrativa.
El club turco abrió negociaciones para extender el vínculo del delantero argentino, aunque con un recorte económico significativo y un contrato flexible.
El mediocampista cordobés fue cedido a préstamo desde Talleres. No será tenido en cuenta por Carlos Tevez en la próxima temporada.
El portugués anotó en el empate 2-2 de Al Nassr ante Al-Ettifaq y alcanzó los 957 goles en su carrera profesional.
El club español encabeza la tabla de coeficientes de la UEFA tras cinco temporadas de competencia continental, con Bayern Múnich e Inter de Milán como principales escoltas.
El hecho ocurrió en la madrugada en calle Colón al 500. Uno de los sospechosos fue aprehendido tras intentar escapar del control policial.
El decreto redefine funciones del sistema de inteligencia, amplía facultades y genera críticas por el alcance de las nuevas atribuciones.
El plantel viajará este viernes por la noche a San Martín de los Andes, donde trabajará hasta el 10 de enero antes de disputar amistosos en Uruguay.
Más de 200 niños y niñas participan de la propuesta municipal que se desarrolla en clubes de la ciudad durante toda la temporada estival.
La Municipalidad habilitó la renovación y emisión de la oblea de la Unidad de Transporte de Alimentos para el período 2026. El trámite debe realizarse antes del 31 de enero.