Entregaron certificados de los cursos de capacitación 2025
Más de cien vecinos completaron formaciones laborales impulsadas por el municipio y la Provincia. El acto se realizó en el Club Argentino de Servicio.
Un hombre fue detenido en la ciudad de Villa Cañás en el marco de una causa por violencia de género, tras un procedimiento llevado adelante por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).
Según información oficial, la detención se concretó luego de tareas investigativas dispuestas por la Justicia, a partir de una denuncia vinculada a hechos encuadrados en la Ley de Violencia de Género. El operativo se realizó sin inconvenientes y el sospechoso fue trasladado a sede policial.
En este marco, el hombre quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación, que continúa con las actuaciones correspondientes para determinar su situación procesal. La causa se encuentra en etapa de investigación.
Desde los organismos intervinientes recordaron la importancia de denunciar este tipo de situaciones y remarcaron que existen canales oficiales de atención y acompañamiento para las víctimas.
El hecho ocurrió ayer al mediodía en avenida 59. Bomberos Voluntarios y Litoral Gas trabajaron de forma preventiva y no hubo personas lesionadas.
Profesores de educación física, integrantes de colonias y público en general participaron de una jornada clave sobre primeros auxilios y emergencias.
Se detectó una rotura en la calzada a la altura del viejo basural, en inmediaciones de la ciudad. Recomiendan circular a baja velocidad.
La propuesta musical y gastronómica se realizará el viernes 9 de enero en el escudo de la ciudad, con bandas en vivo y carros de comida.
El siniestro ocurrió este sábado por la mañana. El conductor salió ileso y no fue necesaria atención médica.
La histórica banda del rock argentino confirmó dos shows en abril de 2026, con entradas a la venta desde enero.
El incidente ocurrió en el barrio Roque Sáenz Peña y dejó sin energía a varias manzanas durante casi cuatro horas. La EPE atribuyó el desperfecto al alto consumo por las temperaturas extremas.
El juvenil categoría 2009 no firmó contrato profesional y continuará su carrera en el Parma, amparado en la patria potestad.
La nueva dirigencia encabezada por Carlos Anacleto informó una deuda exigible superior a los $4.000 millones y un escenario financiero de extrema fragilidad.
El Millonario realizó un primer ofrecimiento por el defensor uruguayo de 28 años, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo y con pasado exitoso en Palmeiras.
El mediocampista de 32 años fue presentado en el club salteño y tendrá su primera experiencia en el Ascenso argentino.
Los responsables técnicos de la Fórmula 1 publicaron su top 10 del año. Hubo dos revelaciones, una ausencia importante y Verstappen volvió a quedar en lo más alto.
La reapertura de la terminal aérea se concretó con un operativo clave de donación de órganos que permitirá salvar al menos seis vidas.