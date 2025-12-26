Un hombre fue detenido en la ciudad de Villa Cañás en el marco de una causa por violencia de género, tras un procedimiento llevado adelante por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).



Según información oficial, la detención se concretó luego de tareas investigativas dispuestas por la Justicia, a partir de una denuncia vinculada a hechos encuadrados en la Ley de Violencia de Género. El operativo se realizó sin inconvenientes y el sospechoso fue trasladado a sede policial.

En este marco, el hombre quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación, que continúa con las actuaciones correspondientes para determinar su situación procesal. La causa se encuentra en etapa de investigación.

Desde los organismos intervinientes recordaron la importancia de denunciar este tipo de situaciones y remarcaron que existen canales oficiales de atención y acompañamiento para las víctimas.