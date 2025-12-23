Este lunes se llevó a cabo una nueva apertura de los Buzones de la Vida en el edificio municipal de Villa Cañás, una herramienta clave para la recepción anónima de denuncias vinculadas a la venta de estupefacientes.



En esta oportunidad, se extrajeron un total de nueve sobres, los cuales serán enviados a la Justicia Federal para su análisis y el posterior accionar de las autoridades competentes.



Del procedimiento participaron el intendente Norberto Gizzi, el presidente del Honorable Concejo Municipal Guillermo Gallo, la concejal Melina Mori, el secretario de Gobierno Cándido Santa Cruz, y la jueza Comunitaria de Pequeñas Causas Cecilia Querol.

Los Buzones de la Vida son una iniciativa impulsada por el Concejo Deliberante local y se encuentran ubicados en el Hospital, la Terminal de Ómnibus y la Municipalidad, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y colaborar en la lucha contra el narcotráfico desde el anonimato y la confidencialidad.