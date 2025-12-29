Elortondo cerró el año con una jornada cultural y musical para toda la familia

El Museo, el predio de la Casa de la Cultura y el Anfiteatro de Elortondo fueron escenario de una intensa jornada de actividades con la que la localidad despidió el año, convocando a vecinos y visitantes a disfrutar de propuestas culturales, feriales y musicales.
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Durante la tarde, el público pudo recorrer distintas muestras, entre ellas las artesanías en miniatura realizadas con fósforos por Rubén Bardon y la colección de cuchillos artesanales de Antonio Bilicich, que despertaron gran interés por su nivel de detalle y trabajo manual.
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La actividad también incluyó la feria de Manos Emprendedoras, con la participación de productores y emprendedores locales, quienes expusieron y comercializaron sus productos, fortaleciendo el espacio de encuentro y apoyo a la producción local.
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Además, se destacó la visita del “Colo” Castelar, quien llegó con el auto que fabricó hace algunos años para sus hijas, una historia que volvió a generar curiosidad y diálogo entre quienes se acercaron al predio.
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El cierre de la jornada fue a pura música. Diego Beroy presentó su tributo a Banda 21 y, como broche final, La Sonora Santafesina subió al escenario del Anfiteatro, haciendo bailar y cantar al público presente.

Desde la organización agradecieron a todos los que participaron y acompañaron la propuesta, destacando el acompañamiento de la comunidad y expresando el deseo de que el 2026 llegue con más actividades, eventos y propuestas para disfrutar en familia.

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