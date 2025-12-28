El mundo del tango y de la cultura nacional despide este domingo a Ricardo “Chiqui” Pereyra, quien falleció a los 74 años luego de permanecer internado en estado crítico tras sufrir un accidente doméstico.

El artista, oriundo de General Roca, Río Negro, había sido trasladado a un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires luego de caer por una escalera, hecho que derivó en una cirugía de urgencia. Si bien en los primeros días su cuadro se mantuvo estable, no presentó respuestas neurológicas y su estado se agravó con el correr de las horas.

La confirmación del fallecimiento fue comunicada por su entorno más cercano a través de un mensaje difundido en redes sociales, donde expresaron el profundo dolor por la pérdida y señalaron que el desenlace, aunque esperado médicamente, no dejó de generar conmoción en la familia.

En el mismo comunicado, sus allegados solicitaron respeto y privacidad, especialmente por la situación de su esposa, quien atraviesa momentos de gran fragilidad emocional.

Nacido el 26 de junio de 1951, Chiqui Pereyra fue una de las voces más reconocidas del tango argentino. Su consagración llegó en 1978, cuando debutó en el histórico programa Grandes Valores del Tango, donde fue reconocido como profesional de manera inmediata por su talento.

A lo largo de su carrera, participó en ciclos emblemáticos como Botica de Tango y recibió importantes distinciones, entre ellas el Premio Santos Vega en 2007. Su voz recorrió escenarios de todo el país y del exterior, convirtiéndose en un verdadero embajador del género.

Su fallecimiento provoca una profunda tristeza no solo en su provincia natal, sino también en todo el ambiente artístico, que hoy despide a una figura clave de la música ciudadana.