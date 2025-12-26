Barry Manilow anunció que será operado por cáncer de pulmón
La empresaria compartió en redes un exclusivo bolso Hermès, considerado una pieza de colección y valuado en más de 90 millones de pesos.
La empresaria y mediática Wanda Nara volvió a ser noticia durante las celebraciones de Navidad tras mostrar en sus redes sociales un regalo que no pasó desapercibido.
Bajo el árbol, la conductora de MasterChef encontró la clásica caja naranja de Hermès, que contenía un exclusivo bolso Picnic Birkin 25, una de las piezas más codiciadas de la marca francesa.
El modelo combina mimbre natural con cuero Gold Swift y herrajes de paladio, y se destaca por su estética inspirada en una canasta de picnic, aunque elevada al máximo nivel de lujo. Además, se trata de una pieza de colección, difícil de conseguir en el mercado internacional.
Según pudo establecer la Agencia Noticias Argentinas, el bolso tiene un valor estimado de 68.500 dólares, lo que equivale a más de 90 millones de pesos argentinos al tipo de cambio actual.
El diseño forma parte de una colaboración especial con el reconocido diseñador Jean-Paul Gaultier, lo que incrementa aún más su valor y exclusividad.
Por el momento, no trascendió si se trató de un autorregalo o de un obsequio recibido por parte de su pareja, Martín Migueles. Lo cierto es que el gesto volvió a ubicar a Wanda Nara en el centro de la escena mediática durante las fiestas.
