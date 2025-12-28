A cuánto estará el dólar el 1° de enero con el nuevo esquema de bandas cambiarias

Cuántos dólares faltan para cubrir la deuda de enero
El Gobierno se acerca al objetivo de afrontar los vencimientos del 9 de enero. Tras compras de divisas y una privatización clave, el faltante rondaría los USD 1.700 millones.
A partir del 1° de enero, el Banco Central (BCRA) modificará el sistema de bandas cambiarias: en lugar de crecer un 1 % mensual de forma preestablecida, el piso y el techo del dólar mayorista comenzarán a ajustarse de acuerdo con el último dato disponible de inflación publicado por el Indec.Economía28/12/2025Oscar A Canavese
📊 Proyección del dólar mayorista al 1° de enero
La inflación de noviembre de 2025 cerró en ~2,5 %, el número que ajustará las bandas en enero. Vía País
Si al 31 de diciembre el dólar se encuentra cerca del techo de la banda actual (~$1.526,60) y se le aplica ese 2,5 %, el máximo estimado del dólar mayorista para el **1° de enero sería alrededor de $1.565. Vía País
Este valor es un límite superior dentro de la banda; si el tipo de cambio supera ese número, el BCRA deberá intervenir vendiendo reservas para mantenerlo dentro del rango.
💡 Qué implica este régimen
Este nuevo esquema busca que el tipo de cambio se ajuste automáticamente con los precios internos (inflación), en lugar de una tasa fija mensual de devaluación. Ello significa que la evolución del dólar estará más vinculada a la inflación mensual que a un ritmo predefinido.
