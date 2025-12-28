A cuánto estará el dólar el 1° de enero con el nuevo esquema de bandas cambiarias

📊 Proyección del dólar mayorista al 1° de enero

La inflación de noviembre de 2025 cerró en ~2,5 %, el número que ajustará las bandas en enero. Vía País

Si al 31 de diciembre el dólar se encuentra cerca del techo de la banda actual (~$1.526,60) y se le aplica ese 2,5 %, el máximo estimado del dólar mayorista para el **1° de enero sería alrededor de $1.565. Vía País

Este valor es un límite superior dentro de la banda; si el tipo de cambio supera ese número, el BCRA deberá intervenir vendiendo reservas para mantenerlo dentro del rango.



💡 Qué implica este régimen

Este nuevo esquema busca que el tipo de cambio se ajuste automáticamente con los precios internos (inflación), en lugar de una tasa fija mensual de devaluación. Ello significa que la evolución del dólar estará más vinculada a la inflación mensual que a un ritmo predefinido.