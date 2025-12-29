La Renga regresa al estadio de Huracán en 2026
La histórica banda del rock argentino confirmó dos shows en abril de 2026, con entradas a la venta desde enero.
La nueva BZRP Music Session Vol. 62/66 une el sonido característico del productor argentino con la identidad musical de J Balvin y marca el cierre del año para el proyecto.Música29/12/2025SOFIA ZANOTTI
El esperado encuentro entre Bizarrap y J Balvin ya es una realidad. El productor argentino lanzó la BZRP Music Session Vol. 62/66, una colaboración que conecta su estilo inconfundible con la esencia musical colombiana del artista urbano.
La nueva Session llega luego de un año de fuerte impacto para Bizarrap, que recientemente presentó la BZRP Music Session Vol. 0 junto a Daddy Yankee, una colaboración histórica que debutó en los primeros puestos de los rankings globales de Spotify y se convirtió en uno de los hitos más importantes del proyecto.
En esta oportunidad, la producción propone un cruce cultural marcado desde el inicio: la canción abre con una referencia al vallenato, género tradicional de Colombia, que luego se fusiona con bases electrónicas y urbanas. De este modo, Bizarrap vuelve a demostrar su capacidad para reinterpretar géneros y tradiciones desde una mirada propia, sin perder identidad ni frescura.
El lanzamiento también tiene un valor simbólico, ya que se trata de la última BZRP Music Session del año. Con más de 19 mil millones de reproducciones entre Spotify y YouTube, más de 20 sesiones dentro del Top 200 Global y múltiples canciones liderando rankings internacionales, el productor argentino consolida su lugar como una de las figuras más influyentes de la música latina actual.
Ganador de cuatro Latin Grammy y cuatro récords Guinness, Bizarrap continúa ampliando el alcance cultural de su proyecto, posicionándose como un puente entre artistas, estilos y generaciones. La Session junto a J Balvin refuerza ese camino y confirma el impacto global de un formato que sigue marcando tendencia.
La artista jujeña apuesta a la cumbia moderna para volver a conectar con el desamor, la nostalgia y sus raíces musicales.
La nueva cumbia del dúo ya está disponible en plataformas digitales y propone una historia sobre relaciones intensas que no logran consolidarse.
La histórica banda de cumbia romántica anunció tres conciertos en mayo, con paradas en Córdoba, Buenos Aires y Rosario.
La artista colombiana deslumbró en Buenos Aires y Córdoba con una semana inolvidable, marcada por emoción, clásicos y una producción imponente.
La artista colombiana completó siete conciertos en el país durante 2025, con estadios colmados, una puesta técnica imponente y momentos que quedarán en la memoria del público argentino.
Desde enero, el tipo de cambio se moverá dentro de bandas atadas al IPC, con mayor flexibilidad para acumular reservas y evitar un dólar atrasado.
El club de Medellín desmintió versiones sobre una supuesta deuda con Marino Hinestroza y aseguró que todavía no hay acuerdo formal con Boca Juniors.
El equipo de Marcelo Gallardo cerraría su pretemporada en Uruguay con dos partidos internacionales frente a los grandes del fútbol uruguayo.
El volante dejaría Celta de Vigo y es una de las opciones que analiza la dirigencia para reforzar el mediocampo de cara a la temporada 2026.
El delantero brasileño no logró sostener su jerarquía en Cruzeiro y fue elegido por los hinchas como la incorporación más decepcionante del año.
El Museo, el predio de la Casa de la Cultura y el Anfiteatro de Elortondo fueron escenario de una intensa jornada de actividades con la que la localidad despidió el año, convocando a vecinos y visitantes a disfrutar de propuestas culturales, feriales y musicales.
La medida se realizó en el barrio Villa Moisés bajo la Ley de Microtráfico. Es la primera intervención de este tipo en el departamento General López.