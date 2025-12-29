El esperado encuentro entre Bizarrap y J Balvin ya es una realidad. El productor argentino lanzó la BZRP Music Session Vol. 62/66, una colaboración que conecta su estilo inconfundible con la esencia musical colombiana del artista urbano.

La nueva Session llega luego de un año de fuerte impacto para Bizarrap, que recientemente presentó la BZRP Music Session Vol. 0 junto a Daddy Yankee, una colaboración histórica que debutó en los primeros puestos de los rankings globales de Spotify y se convirtió en uno de los hitos más importantes del proyecto.

En esta oportunidad, la producción propone un cruce cultural marcado desde el inicio: la canción abre con una referencia al vallenato, género tradicional de Colombia, que luego se fusiona con bases electrónicas y urbanas. De este modo, Bizarrap vuelve a demostrar su capacidad para reinterpretar géneros y tradiciones desde una mirada propia, sin perder identidad ni frescura.

El lanzamiento también tiene un valor simbólico, ya que se trata de la última BZRP Music Session del año. Con más de 19 mil millones de reproducciones entre Spotify y YouTube, más de 20 sesiones dentro del Top 200 Global y múltiples canciones liderando rankings internacionales, el productor argentino consolida su lugar como una de las figuras más influyentes de la música latina actual.

Ganador de cuatro Latin Grammy y cuatro récords Guinness, Bizarrap continúa ampliando el alcance cultural de su proyecto, posicionándose como un puente entre artistas, estilos y generaciones. La Session junto a J Balvin refuerza ese camino y confirma el impacto global de un formato que sigue marcando tendencia.