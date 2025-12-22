Fer Vázquez y Flor Álvarez lanzaron Miénteme, una nueva colaboración que se suma al repertorio conjunto que vienen construyendo en los últimos años.

La canción, escrita por ambos artistas, aborda la dificultad de dejar atrás un vínculo intenso que no llegó a concretarse. Con una impronta bailable y pensada para el clima de las fiestas de verano, el tema recorre historias que quedaron en el pasado y emociones que siguen presentes.

“Miénteme” llega luego de los exitosos lanzamientos “Sin querer” y “Te amo”, canciones que alcanzaron el puesto número uno en tendencias durante varias semanas y continúan vigentes en distintos rankings musicales.

La producción estuvo a cargo de Renzo Luca y combina las voces de Fer Vázquez y Flor Álvarez en un registro clásico de cumbia, con un enfoque narrativo centrado en experiencias personales y relaciones que no avanzan hacia algo estable.

Según contaron los artistas, la canción comenzó a gestarse hace dos años, el mismo día del estreno de “Sin querer”, cuando ambos se encontraban trabajando en nuevos proyectos. Una primera versión fue grabada en 2024 y retomada a comienzos de 2025 para su desarrollo final.

En las últimas semanas, el tema comenzó a circular en TikTok y, tras una buena recepción del público, fue publicado oficialmente en todas las plataformas digitales.

En términos de cifras, las colaboraciones anteriores del dúo registraron números destacados: “Sin querer” supera los 139 millones de visualizaciones en YouTube y los 75 millones de reproducciones en Spotify, mientras que “Te amo” alcanza 87 millones de vistas en YouTube y 30 millones de escuchas en Spotify.

Con este lanzamiento, Fer Vázquez y Flor Álvarez continúan consolidando su trabajo conjunto dentro de la escena de la cumbia argentina.