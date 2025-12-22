Cazzu presenta “Otro como tú”, su nueva cumbia
La artista jujeña apuesta a la cumbia moderna para volver a conectar con el desamor, la nostalgia y sus raíces musicales.
La nueva cumbia del dúo ya está disponible en plataformas digitales y propone una historia sobre relaciones intensas que no logran consolidarse.Música22/12/2025SOFIA ZANOTTI
Fer Vázquez y Flor Álvarez lanzaron Miénteme, una nueva colaboración que se suma al repertorio conjunto que vienen construyendo en los últimos años.
La canción, escrita por ambos artistas, aborda la dificultad de dejar atrás un vínculo intenso que no llegó a concretarse. Con una impronta bailable y pensada para el clima de las fiestas de verano, el tema recorre historias que quedaron en el pasado y emociones que siguen presentes.
“Miénteme” llega luego de los exitosos lanzamientos “Sin querer” y “Te amo”, canciones que alcanzaron el puesto número uno en tendencias durante varias semanas y continúan vigentes en distintos rankings musicales.
La producción estuvo a cargo de Renzo Luca y combina las voces de Fer Vázquez y Flor Álvarez en un registro clásico de cumbia, con un enfoque narrativo centrado en experiencias personales y relaciones que no avanzan hacia algo estable.
Según contaron los artistas, la canción comenzó a gestarse hace dos años, el mismo día del estreno de “Sin querer”, cuando ambos se encontraban trabajando en nuevos proyectos. Una primera versión fue grabada en 2024 y retomada a comienzos de 2025 para su desarrollo final.
En las últimas semanas, el tema comenzó a circular en TikTok y, tras una buena recepción del público, fue publicado oficialmente en todas las plataformas digitales.
En términos de cifras, las colaboraciones anteriores del dúo registraron números destacados: “Sin querer” supera los 139 millones de visualizaciones en YouTube y los 75 millones de reproducciones en Spotify, mientras que “Te amo” alcanza 87 millones de vistas en YouTube y 30 millones de escuchas en Spotify.
Con este lanzamiento, Fer Vázquez y Flor Álvarez continúan consolidando su trabajo conjunto dentro de la escena de la cumbia argentina.
La artista jujeña apuesta a la cumbia moderna para volver a conectar con el desamor, la nostalgia y sus raíces musicales.
La histórica banda de cumbia romántica anunció tres conciertos en mayo, con paradas en Córdoba, Buenos Aires y Rosario.
La artista colombiana deslumbró en Buenos Aires y Córdoba con una semana inolvidable, marcada por emoción, clásicos y una producción imponente.
La artista colombiana completó siete conciertos en el país durante 2025, con estadios colmados, una puesta técnica imponente y momentos que quedarán en la memoria del público argentino.
Dos íconos del pop y el rock internacional ofrecieron una noche de clásicos, emoción y recuerdos en el Campo Argentino de Polo.
Fénix Entertainment presentó la agenda de recitales internacionales que marcarán el final del 2025, con propuestas para todos los públicos.
El delantero cordobés tiene todo acordado para sumarse al club peruano y ocupar el lugar que dejó Hernán Barcos, uno de los goleadores históricos del equipo.
El capitán de Inter Miami intentará ganar por primera vez el prestigioso galardón de El País, con el goleador de Racing y Giorgian de Arrascaeta como rivales.
El expresidente del Ciclón no logró anular la acefalía ni las decisiones posteriores. El club ratificó elecciones anticipadas y una conducción provisoria.
Un hombre de 40 años sufrió una grave herida al manipular un arma durante una reunión familiar de Navidad en Rosario de la Frontera.
El presidente de Estados Unidos afirmó que las operaciones ya comenzaron y destacó una reducción del 96% del narcotráfico por vía marítima.
La vicepresidenta respondió en X a Nicolás Márquez, quien la había cuestionado por el presupuesto del Senado. El intercambio reavivó tensiones dentro del oficialismo.
El Poder Ejecutivo prevé enviar un nuevo proyecto al Congreso durante 2026 para modificar aspectos clave de la normativa vigente, tras el intento fallido en la Ley Bases.
Ocurrió en un complejo habitacional de La Plata. El acusado disparó desde su departamento y quedó detenido. La víctima murió en el lugar.