El gobernador de Santa Fe advirtió por la baja inversión en infraestructura vial y reclamó que Nación salde compromisos pendientes con las provincias. También ratificó el rechazo a recortes en educación y discapacidad.Santa Fe27/12/2025LORENA ACOSTA
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuestionó este sábado la asignación de recursos prevista en el Presupuesto nacional 2026, al considerar que desatiende la inversión en rutas y no contempla deudas que el Estado nacional mantiene con la provincia.
Las declaraciones fueron realizadas en la ciudad de Rosario, durante un acto desarrollado en la Estación Policial Sudoeste, donde el mandatario encabezó la presentación de 190 nuevos móviles para la policía provincial.
Pullaro advirtió que el presupuesto destinado por la Nación para infraestructura vial en todo el país es inferior al monto que Santa Fe proyecta invertir en sus propias rutas. En ese sentido, alertó que, de mantenerse ese esquema, el deterioro de la red vial nacional será inevitable.
En el plano legislativo, el gobernador confirmó la postura de los representantes santafesinos frente al debate del Presupuesto 2026. Según explicó, el bloque se opuso al artículo 30 del proyecto por considerar que implicaba un desfinanciamiento de la ley de discapacidad y de la educación pública.
Además, reclamó que el texto presupuestario contemple las acreencias que la Nación mantiene con las provincias del interior. Entre ellas, mencionó la deuda vinculada a la caja de jubilaciones y los compromisos asumidos en el marco del pacto fiscal, que en el caso de Santa Fe representan montos significativos.
Por otro lado, en materia de seguridad, Pullaro encabezó la entrega de 190 camionetas Chevrolet Montana destinadas a la Unidad Regional II, adquiridas mediante licitación pública en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.
Durante el acto, el mandatario destacó la tarea de las fuerzas policiales y remarcó la baja en los índices de violencia registrados en los últimos dos años. “Queremos tener la provincia más segura de la República Argentina”, afirmó, al tiempo que valoró el trabajo realizado para contener el delito y reducir la criminalidad.
La reapertura de la terminal aérea se concretó con un operativo clave de donación de órganos que permitirá salvar al menos seis vidas.