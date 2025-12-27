En el marco del segundo aniversario de la Ley N.º 14.239, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este viernes la presentación oficial de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, un nuevo organismo que dependerá directamente de la Fiscalía General y tendrá alcance en toda la provincia.

El acto se realizó junto a la fiscal general María Cecilia Vranicich y contó también con la presencia del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Durante su discurso, Pullaro destacó la decisión institucional de avanzar con herramientas diferentes frente a un problema complejo. “Durante años se dijo que la violencia era irreversible. En Santa Fe entendimos que los tres poderes del Estado debían trabajar de manera conjunta para dar respuestas concretas”, señaló.

El mandatario recordó que la ley de microtráfico fue fruto de un fuerte debate político y remarcó que los resultados avalan el camino elegido. “Había que animarse a dar una discusión contracultural. Dos años después, vemos que tomamos las decisiones correctas. Hay una decisión firme del Estado provincial de no retroceder en la lucha contra quienes enferman a la sociedad vendiendo drogas”, afirmó.

Además, Pullaro subrayó la articulación con la Justicia Federal en causas vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos, y enfatizó el rol que asume la Provincia en el combate al narcomenudeo. “Nos hacemos cargo de nuestra parte”, expresó.

Al hacer un balance de la política de seguridad, el gobernador aseguró que Santa Fe atraviesa el año menos violento desde que existen registros oficiales. En ese sentido, destacó medidas como la prohibición del uso de teléfonos celulares en cárceles para evitar que se ordenen delitos desde prisión. “Recuperar el orden nos está permitiendo volver a vivir con mayor tranquilidad”, sostuvo.

Una herramienta clave contra el delito

Por su parte, Vranicich recordó que a solo 13 días de la puesta en marcha de la ley se concretó el primer derribo de un búnker de drogas. “Hoy ya llevamos 99 búnkeres derribados. Es una medida con impacto directo en la vida de los vecinos”, remarcó. La nueva unidad contará con 11 fiscales especializados.

De cara a 2026, la fiscal general anticipó que se profundizará un abordaje proactivo y estratégico para seguir reduciendo los niveles de violencia, y aclaró que el rol del Ministerio Público de la Acusación es estrictamente objetivo.

En el cierre, el fiscal Franco Carbone señaló que la creación de esta unidad responde a una demanda histórica. “La venta minorista de drogas no es un fenómeno aislado, está directamente vinculada a las violencias que se generan en los barrios”, explicó.