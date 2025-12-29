Romaña regresó a San Lorenzo en medio del interés de River
El defensor colombiano se sumó este domingo a la pretemporada del Ciclón, luego de ausentarse en el primer día. River ya hizo una oferta que fue rechazada.
El predio del delantero de Racing fue víctima de un robo durante la madrugada. Las cámaras registraron el hecho y desde el lugar pidieron la devolución de lo sustraído.
El complejo deportivo que pertenece a Adrián Martínez, delantero de Racing, sufrió un robo durante la madrugada del domingo en la ciudad de Campana. El hecho ocurrió entre las 3 y las 4 de la mañana, cuando un grupo de jóvenes ingresó al predio y recorrió distintas áreas del establecimiento.
Según se informó, todo el accionar quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, lo que permitió identificar a los responsables y reconstruir cómo se movieron dentro del complejo. En las imágenes se los observa trasladándose por las instalaciones y retirándose con elementos utilizados para el funcionamiento cotidiano del espacio, que cuenta con canchas de fútbol, pádel y sectores comunes.
Horas más tarde, desde la cuenta oficial de Instagram del complejo difundieron los videos acompañados por un mensaje directo hacia los autores del robo. En el comunicado señalaron que ya saben quiénes son y dónde se dirigieron con los elementos sustraídos, y solicitaron que los devuelvan para evitar una denuncia formal y posibles allanamientos.
Además, en uno de los registros se observa el ingreso a la cocina a través de una ventana, detalle que resultó clave para comprender el recorrido realizado dentro del predio. Desde el establecimiento remarcaron que, por el momento, la intención es resolver la situación de manera pacífica y recuperar lo robado sin que el conflicto avance por la vía judicial.
