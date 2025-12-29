Robo en el complejo deportivo de Maravilla Martínez
Jhohan Romaña se incorporó este domingo a la pretemporada de San Lorenzo, en el segundo día de trabajos del plantel, en un contexto marcado por el interés de River Plate por sumarlo como refuerzo para la próxima temporada.
El sábado, cuando el equipo retomó los entrenamientos bajo la conducción de Damián Ayude, el defensor no estuvo presente por contar con autorización del cuerpo técnico. Tras regresar de sus vacaciones, se presentó al día siguiente y comenzó a trabajar a la par de sus compañeros.
Más allá de su vuelta a las prácticas, el futuro de Romaña continúa siendo una incógnita. La dirigencia de San Lorenzo rechazó una primera propuesta de River, que consistía en 2 millones de dólares por el 50% de su pase. Desde Boedo consideran insuficiente ese monto y pretenden una cifra mayor o, preferentemente, desprenderse del total de la ficha.
En este escenario, las negociaciones entraron en una etapa de pausa. En Núñez no estarían dispuestos a duplicar la oferta inicial, por lo que la continuidad de las charlas dependerá de una eventual flexibilización de las pretensiones por parte del Ciclón. Caso contrario, River buscaría alternativas en el mercado.
Romaña llegó a San Lorenzo en enero de 2024 y desde entonces disputó 83 partidos oficiales, con un gol convertido. Durante el último año, y pese al irregular presente institucional y deportivo del club, fue uno de los jugadores más destacados del plantel. Mientras tanto, continúa entrenándose con normalidad a la espera de una definición sobre su futuro.
