Avanza la construcción de pabellones de aislamiento en Coronda
La Provincia ejecuta una inversión histórica en la Unidad Penitenciaria N° 1 con nuevas celdas de aislamiento y mejoras en el sistema de agua.
La Provincia intensificó los controles viales por las fiestas y las vacaciones. Qué documentación es obligatoria y qué se controla en rutas.Santa Fe23/12/2025SOFIA ZANOTTI
Con el inicio del Operativo Verano, el Gobierno provincial reforzó los controles en rutas y corredores estratégicos de la provincia de Santa Fe, ante el aumento del tránsito por las celebraciones de fin de año y el comienzo de la temporada de vacaciones.
Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informaron que los puestos fijos y móviles priorizan la verificación de la documentación obligatoria, condición clave para circular y evitar sanciones.
La documentación que deben portar los conductores es la siguiente:
DNI del conductor
Licencia de conducir vigente, en formato físico y con domicilio coincidente con el DNI
Póliza de seguro en vigencia (física o digital)
Tarjeta Verde del vehículo
Revisión Técnica Vehicular (RTO)
Matafuego vigente y balizas triangulares (su falta es causal de sanción)
En vehículos con GNC, la autorización correspondiente
Desde el organismo remarcaron que circular con la documentación en regla no solo evita multas, sino que es una condición básica para la seguridad vial.
Refuerzo de controles y prevención
Además del control documental, los operativos incluyen la verificación del uso del cinturón de seguridad, el casco en motociclistas, el respeto de las velocidades máximas y la realización de test de alcoholemia, ejes centrales de la política provincial de seguridad vial.
Las acciones se desarrollan de manera conjunta entre la Guardia Provincial de Seguridad Vial, fuerzas de seguridad y otros organismos del Estado, con el objetivo de prevenir siniestros y garantizar la seguridad de quienes transitan por la provincia durante el verano.
La Provincia ejecuta una inversión histórica en la Unidad Penitenciaria N° 1 con nuevas celdas de aislamiento y mejoras en el sistema de agua.
También se cubrieron 114.234 internaciones, y se brindó cobertura a 109.992 cirugías. “Estos números reflejan una decisión política muy clara: sostener y fortalecer el acceso a la salud de nuestros afiliados en un contexto complejo”, afirmó Zalazar
La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados hizo un balance del año legislativo y aseguró que el próximo período estará marcado por las leyes que darán forma a la nueva Constitución provincial.
El gobernador destacó el refuerzo de controles en rutas, accesos y espacios públicos para garantizar una temporada estival segura y fortalecer el turismo de cercanía.
La Sociedad Rural reclamó al gobierno provincial una reunión urgente y advirtió un aumento de delitos en zonas rurales.
Los mayores aumentos se dieron en salud, vivienda y transporte, según el IPC provincial.
El Bicho enfrentará a Barcelona de Ecuador en la fase 2 de la Copa Libertadores. La revancha se jugará en La Paternal.
La Academia intensificó las gestiones con Huracán y quedó a detalles de acordar la transferencia del volante estadounidense, una de las figuras del Globo en 2025.
El arquero podría salir de River a préstamo para tener continuidad. El Canalla ya inició gestiones formales y busca cerrar su regreso de cara a la Copa Libertadores 2026.
El Pincha se consagró en San Nicolás y aseguró su presencia en tres competencias decisivas de la próxima temporada.
El delantero neerlandés fue figura en la final y dejó fuertes críticas a la dirigencia luego de consagrarse campeón de la Copa de Brasil.
Con un cierre ajustado y una actuación clave de Dennis Schröder, los Kings se impusieron 125-124 a los Rockets en tiempo extra.
Jalen Brunson firmó una actuación excepcional con 47 puntos y lideró el triunfo de New York Knicks por 132-125 ante Miami Heat en el Madison Square Garden.
La artista jujeña apuesta a la cumbia moderna para volver a conectar con el desamor, la nostalgia y sus raíces musicales.