Con el inicio del Operativo Verano, el Gobierno provincial reforzó los controles en rutas y corredores estratégicos de la provincia de Santa Fe, ante el aumento del tránsito por las celebraciones de fin de año y el comienzo de la temporada de vacaciones.



Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informaron que los puestos fijos y móviles priorizan la verificación de la documentación obligatoria, condición clave para circular y evitar sanciones.

La documentación que deben portar los conductores es la siguiente:

DNI del conductor

Licencia de conducir vigente, en formato físico y con domicilio coincidente con el DNI

Póliza de seguro en vigencia (física o digital)

Tarjeta Verde del vehículo

Revisión Técnica Vehicular (RTO)

Matafuego vigente y balizas triangulares (su falta es causal de sanción)

En vehículos con GNC, la autorización correspondiente

Desde el organismo remarcaron que circular con la documentación en regla no solo evita multas, sino que es una condición básica para la seguridad vial.

Refuerzo de controles y prevención

Además del control documental, los operativos incluyen la verificación del uso del cinturón de seguridad, el casco en motociclistas, el respeto de las velocidades máximas y la realización de test de alcoholemia, ejes centrales de la política provincial de seguridad vial.

Las acciones se desarrollan de manera conjunta entre la Guardia Provincial de Seguridad Vial, fuerzas de seguridad y otros organismos del Estado, con el objetivo de prevenir siniestros y garantizar la seguridad de quienes transitan por la provincia durante el verano.