Boca tiene cerrado a Marino Hinestroza, quien se sumará al club a partir de 2026 tras una operación que ronda los cinco millones de dólares. El colombiano llega desde Atlético Nacional, donde fue campeón, y es una apuesta directa de la conducción encabezada por Juan Román Riquelme, que lo siguió de cerca durante el último año.

Hinestroza es un extremo derecho natural, rápido y explosivo, con fuerte capacidad para el uno contra uno. Su principal virtud es el arranque corto y la potencia para ganar metros a pura aceleración, una característica que hoy no abunda en el plantel xeneize. Por estilo, su juego suele asociarse al de Sebastián Villa, especialmente por su verticalidad y decisión para encarar.

Además de jugar pegado a la banda, suele perfilarse hacia el centro para rematar con zurda. Tiene disparo de media distancia y, cuando logra sacar ventaja, genera espacios para asistir. Su punto a mejorar está en la toma de decisiones en el último pase, algo que Boca buscará pulir con trabajo y continuidad.

El buen nivel mostrado en 2024 y comienzos de 2025 lo llevó a la órbita de la Selección de Colombia, con la que debutó este año y sumó participaciones en Eliminatorias. En total, con el Verdolaga disputó 84 partidos, convirtió 11 goles y dio 14 asistencias: números que reflejan incidencia más que cuota goleadora.

En algunos tramos de su carrera también actuó por izquierda, aunque su versión más rendidora aparece cuando juega a perfil natural, encarando por derecha y finalizando con centros. Justamente ese rol es el que pretende reforzar Claudio Úbeda, en un sector donde Boca busca mayor desequilibrio y profundidad.

Tras consagrarse campeón en Colombia, Hinestroza dejó una frase que recorrió los medios por su tono directo y ambicioso, marcando una personalidad fuerte. En Boca saben que llega un jugador de carácter, con desparpajo y sin miedo a encarar, una combinación que puede ser valiosa si logra adaptarse a la presión de La Bombonera.