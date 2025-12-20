Salud: Iapos garantizó en 2025 más de 4 millones de consultas médicas e invirtió más de $ 81.000 millones en prácticas ambulatorias

Salud: Iapos garantizó en 2025 más de 4 millones de consultas médicas e invirtió más de $ 81.000 millones en prácticas ambulatorias

Durante el año 2025, el Instituto Autárquico Provincial de la Obra Social (Iapos) aseguró una cobertura integral de salud para sus afiliados, alcanzando un total de 4.141.494 órdenes de consultas médicas, lo que representa un promedio mensual de 345.124 atenciones.

En materia de prácticas ambulatorias, la obra social provincial invirtió $81.352.826.538. Allí se incluyen diagnóstico por imágenes, ecografías; tomografías; cardiología; anatomía patológica; ginecología;, dermatología, neumonología; gastroenterología; neurología; otorrinolaringología y oftalmología, además de bioquímica; odontología; kinesiología; fnoaudiología y psicología

Asimismo, durante el año se cubrieron 114.234 internaciones, con un promedio mensual de 9.520, y se brindó cobertura a 109.992 cirugías, lo que equivale a 9.166 intervenciones por mes.

“Estos números reflejan una decisión política y de gestión muy clara: sostener y fortalecer el acceso a la salud de nuestros afiliados en un contexto complejo, garantizando prestaciones en todo el territorio provincial y en todos los niveles de atención”, afirmó el director de Iapos, Nolasco Zalazar.

El funcionario destacó también que además de la atención médica tradicional, “fortalecimos programas estratégicos como el abordaje integral de la obesidad, la asistencia nutricional y tratamientos de fertilidad, entendiendo la salud desde una mirada integral y continua”.

Inversiones

En el detalle de las inversiones destinadas a la atención de la salud de sus afiliados, se destacan los $ 1.358.456.886 asignados al Programa Único Integral de Obesidad y los $ 3.353.638.820 invertidos en tratamientos de radioterapia.

En cuanto a prestaciones de alta y mediana complejidad, Iapos destinó $ 20.599.301.386 a rehabilitación neurológica, $ 16.462.081.765 a diálisis y $ 3.569.450.561 a oxigenoterapia.

También se fortaleció la cobertura en asistencia nutricional, con una inversión de $ 8.091.559.836, y en cuidados domiciliarios, que demandaron $ 2.851.804.440.