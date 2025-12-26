Investigan una mansión en Pilar vinculada a Pablo Toviggino
El juez Marcelo Aguinsky habilitó la feria judicial para avanzar en una causa por presunto lavado de dinero. El expediente analiza el origen de los fondos y posibles testaferros.
El mediocampista deja la Academia tras 102 partidos y dos títulos internacionales. Su rendimiento físico condicionó un ciclo con altibajos.Deportes26/12/2025GASTON PAROLA
Luego de dos años y medio en Avellaneda, Agustín Almendra se despedirá de Racing Club para continuar su carrera en Club Necaxa. El volante, que arribó libre en agosto de 2023, cerrará su etapa con un saldo de 102 partidos disputados y seis goles convertidos.
En su paso por la Academia, Almendra fue parte de un período exitoso a nivel internacional, con la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025. Títulos que le permitieron volver a competir en la elite tras un largo parate y recuperar protagonismo en el fútbol profesional.
Su llegada a Racing se dio luego de una salida conflictiva de Boca Juniors, donde se formó y quedó marginado del plantel profesional en 2022. En ese contexto, el club de Avellaneda le abrió las puertas y le ofreció la continuidad que necesitaba para relanzar su carrera.
Sin embargo, su ciclo estuvo marcado por una constante: las dificultades físicas. Dentro del cuerpo técnico y el entorno del club era conocido que al mediocampista le costaba sostener la intensidad durante los 90 minutos. Esa situación se reflejó en el campo de juego, donde sus salidas entre los 60 y 70 minutos se volvieron habituales.
Los números lo confirman. En la última temporada disputó 42 encuentros, pero solo completó dos partidos completos. En 27 oportunidades fue reemplazado antes de los 80 minutos, con un promedio total del 68,33% de los minutos posibles jugados. Una estadística que terminó desgastando su continuidad.
A pesar de esas limitaciones, Almendra fue una pieza frecuente en el equipo de Gustavo Costas y dejó un buen recuerdo por su calidad técnica y aporte futbolístico. Su salida obligará a Racing a reorganizar el mediocampo, donde en principio aparece como alternativa Baltasar Rodríguez, recientemente regresado de su préstamo en Inter Miami.
Así, Almendra se despide de Racing con un balance positivo en títulos y presencia, pero con la sensación de un ciclo que nunca logró sostenerse plenamente desde lo físico.
