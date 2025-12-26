La Premier League se encamina a un cambio estructural en su esquema de ingresos. A partir de la temporada 2026/27, las casas de apuestas dejarán de ocupar el espacio principal en el frente de las camisetas, una decisión que marcará el final de más de veinte años de fuerte vínculo entre el fútbol inglés y la industria del juego.

La medida fue consensuada en 2023, tras presiones del gobierno británico y de organizaciones que alertaron sobre el impacto social de la ludopatía. Si bien los logos de estas empresas podrán seguir apareciendo en mangas, entrenamientos y cartelería, la prohibición del sponsor central representa un golpe económico significativo: se estima que los clubes perderán más de 100 millones de libras anuales en conjunto.

El impacto será mayor en los equipos que no integran el llamado “Big Six”. Clubes como Fulham, Aston Villa, West Ham, Everton y Wolverhampton construyeron gran parte de sus ingresos comerciales a partir de acuerdos con empresas de apuestas, algunos de ellos superiores a los 10 millones de libras por temporada. En ese contexto, el caso del Everton fue uno de los más visibles, con un contrato récord que terminó anticipadamente, impulsado tanto por la nueva regulación como por el rechazo de sus propios hinchas.

Por otro lado, los clubes de mayor alcance global —como Liverpool, Manchester United, Manchester City y Arsenal— no se vieron afectados de la misma manera. Gracias a su proyección internacional, históricamente lograron atraer patrocinadores de sectores como aerolíneas, bancos o aseguradoras, con contratos más elevados y una imagen considerada más estable.

Ante este nuevo escenario, los equipos comienzan a explorar alternativas. Empresas de tecnología, turismo, criptomonedas y marcas de consumo masivo aparecen como los principales candidatos a ocupar el espacio que dejarán las apuestas. Incluso compañías con presencia en otros deportes, como el cricket, podrían desembarcar en el fútbol de élite aprovechando valores más accesibles.

Aunque el cambio apunta a reducir la exposición del juego en el deporte, las casas de apuestas no desaparecerán del todo del fútbol inglés. Seguirán presentes en otros formatos publicitarios, pero el golpe visual y económico ya es una realidad. La Premier League entra así en una etapa de adaptación, donde la creatividad comercial será clave para sostener la competitividad en una de las ligas más exigentes del mundo.