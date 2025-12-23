La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó la comercialización de la primera píldora oral para el tratamiento de la obesidad. Se trata de la versión en comprimidos del medicamento inyectable Wegovy, desarrollado por la farmacéutica danesa Novo Nordisk.

Según informó la agencia AP, el nuevo fármaco comenzará a venderse en Estados Unidos a partir de enero de 2026. La aprobación marca un avance relevante en un país donde la obesidad afecta a cerca de 100 millones de personas y donde la demanda de alternativas menos invasivas a las inyecciones sigue en aumento.



La píldora contiene semaglutida oral en una dosis de 25 miligramos y debe administrarse una vez al día. Es el primer tratamiento oral aprobado con acción GLP-1 para personas con obesidad o sobrepeso, ya que replica el efecto de una hormona que regula el apetito y la sensación de saciedad.

Desde la compañía explicaron que la dosis es mayor que la utilizada en las presentaciones inyectables porque, al tomarse por vía oral, solo una parte del principio activo logra ser absorbida por el organismo. Para garantizar esa absorción, el comprimido debe ingerirse en ayunas, con un sorbo de agua, y esperar al menos 30 minutos antes de comer o beber.

Los ensayos clínicos mostraron resultados alentadores. En el estudio OASIS 4, los pacientes tratados con semaglutida oral registraron una pérdida de peso promedio del 16,6%. Además, una de cada tres personas logró reducir al menos el 20% de su peso inicial. En el grupo placebo, la baja promedio fue del 2,2%.

En cuanto a los efectos adversos, los más frecuentes fueron náuseas y diarrea, similares a los observados con las versiones inyectables. Estos síntomas se presentaron en el 74% de quienes recibieron la píldora, frente al 42% del grupo placebo.

Respecto al costo, la agencia AP indicó que la dosis inicial tendría un valor cercano a los 149 dólares mensuales en algunos proveedores, aunque los precios definitivos se conocerán cuando comience la distribución. Especialistas consideran que la modalidad oral podría reducir costos de producción y facilitar el acceso al tratamiento, especialmente para quienes tienen dificultades para sostener terapias inyectables.