Avanza el empedrado de caminos rurales para mejorar la transitabilidad

Los trabajos permiten mejorar de manera significativa el tránsito diario de vecinos, productores y transportistas, reduciendo las dificultades que se presentan ante condiciones climáticas adversas. Además, el empedrado aporta mayor seguridad y accesibilidad, facilitando el ingreso y egreso de maquinaria y vehículos.



Desde la gestión comunal destacaron que estas obras forman parte de un plan integral de infraestructura rural, pensado para fortalecer la producción local y el desarrollo de la comunidad, atendiendo una demanda histórica de quienes viven y trabajan en la zona.



En este marco, se continuará avanzando con mejoras en distintos sectores, priorizando aquellos caminos de mayor circulación y relevancia productiva.

