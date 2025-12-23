Avanza el empedrado de caminos rurales para mejorar la transitabilidad

Avanzan obras hídricas estratégicas en María Teresa
Los trabajos buscan ordenar el escurrimiento del agua y proteger caminos, campos y la zona urbana.
La comuna continúa ejecutando obras de empedrado en caminos rurales con el objetivo de garantizar una mejor circulación, especialmente durante los días de lluvia, y acompañar la actividad productiva de la región.Maria Teresa 23/12/2025SOFIA ZANOTTI
Los trabajos permiten mejorar de manera significativa el tránsito diario de vecinos, productores y transportistas, reduciendo las dificultades que se presentan ante condiciones climáticas adversas. Además, el empedrado aporta mayor seguridad y accesibilidad, facilitando el ingreso y egreso de maquinaria y vehículos.
Desde la gestión comunal destacaron que estas obras forman parte de un plan integral de infraestructura rural, pensado para fortalecer la producción local y el desarrollo de la comunidad, atendiendo una demanda histórica de quienes viven y trabajan en la zona.
En este marco, se continuará avanzando con mejoras en distintos sectores, priorizando aquellos caminos de mayor circulación y relevancia productiva.
