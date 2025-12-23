Avanza el empedrado de caminos rurales para mejorar la transitabilidad

La comuna continúa ejecutando obras de empedrado en caminos rurales con el objetivo de garantizar una mejor circulación, especialmente durante los días de lluvia, y acompañar la actividad productiva de la región.

Maria Teresa 23/12/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
588217116_18299712952286482_1668292005261221325_n (1)

Los trabajos permiten mejorar de manera significativa el tránsito diario de vecinos, productores y transportistas, reduciendo las dificultades que se presentan ante condiciones climáticas adversas. Además, el empedrado aporta mayor seguridad y accesibilidad, facilitando el ingreso y egreso de maquinaria y vehículos.
588356761_18299712973286482_8084283495737111256_n600383858_18299712964286482_3732983882130812044_n

Desde la gestión comunal destacaron que estas obras forman parte de un plan integral de infraestructura rural, pensado para fortalecer la producción local y el desarrollo de la comunidad, atendiendo una demanda histórica de quienes viven y trabajan en la zona.
600521398_18299713009286482_177763877088360126_n600814322_18299712982286482_7540759071750567794_n

En este marco, se continuará avanzando con mejoras en distintos sectores, priorizando aquellos caminos de mayor circulación y relevancia productiva.
605751105_18299713006286482_6029164163450171723_n

