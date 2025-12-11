En el salón de la Comuna de María Teresa se realizó el acto formal de asunción de autoridades para el período 2025-2027, en una jornada marcada por la emoción, la participación de vecinos y un homenaje especial a la memoria de Claudia Giachero.

La ceremonia comenzó con la lectura del acta notarial, correspondiente a la escritura N° 134, labrada el 10 de diciembre de 2025 por el escribano público Alfredo Juan Román. En ese documento quedó asentada la toma de posesión de los miembros titulares de la Comisión Comunal y de la Comisión Controladora de Cuentas, electos en los comicios del 14 de noviembre.

En el acta se deja constancia de la puesta en funciones de los integrantes del cuerpo comunal, así como de la documentación recibida: libros de actas, ordenanzas, resoluciones y decretos, junto a la información contable y presupuestaria de la gestión, todo firmado de conformidad por las autoridades entrantes.

Tras la lectura del acta se inició la entrega de diplomas a los miembros de la Comisión Controladora de Cuentas y a los integrantes de la Comisión Comunal. Cada reconocimiento fue entregado por familiares, lo que le dio al momento un clima cercano y afectivo, con nietos, hijos, padres y parejas participando de la ceremonia.

Un homenaje con nombre propio: Claudia Giachero

Antes de continuar con la entrega general de diplomas, la conducción del acto hizo una pausa para dedicar un espacio especial a la figura de Claudia Giachero, recientemente fallecida.

Se recordó su paso por la Comisión Comunal y su impronta humana: una mujer serena, firme, comprometida con su pueblo, siempre disponible para escuchar, contener y construir. Se destacó su trabajo en temas de niñez, violencia de género y abuso sexual infantil, así como su participación en proyectos comunitarios y educativos.

“Su manera de habitar la política nos enseñó que las transformaciones verdaderas nacen del amor, de la sensibilidad y del compromiso cotidiano”, se remarcó durante el homenaje.

En ese marco, se hizo entrega de un diploma en reconocimiento a su trayectoria y de un ramo de flores a sus hijos Felipe, Amanda y Consuelo, quienes subieron al frente para recibir el aplauso de todo el pueblo. El diploma fue entregado por el presidente comunal Gonzalo Goyechea y el ramo por su amiga Mónica, en un momento cargado de emoción.

Palabras del tesorero comunal: eficiencia y futuro

Luego del homenaje, tomó la palabra el tesorero comunal electo, Gastón Arcuri, quien agradeció la confianza del equipo encabezado por Gonzalo y Danisa y el respaldo del pueblo de María Teresa para continuar dos años más al frente de la gestión.

Arcuri hizo eje en tres conceptos: eficiencia, proyección a futuro y decisión política.

Señaló que toda la gestión comunal se sostiene sobre el principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos, recordando que “lo que se administra no es dinero propio, sino de todos los vecinos”. En ese sentido, mencionó las inversiones realizadas en el parque automotor —motoniveladoras, excavadoras, camionetas y vehículos de uso comunitario— y el parque solar recientemente adquirido, todo con recursos propios.

También subrayó que las políticas públicas de la comuna no se piensan solo en el corto plazo, sino con una mirada puesta en las generaciones futuras. Puso como ejemplos las obras de infraestructura, las políticas ambientales y la capacidad operativa con la que el pueblo pudo enfrentar las recientes inundaciones sin recurrir a maquinaria alquilada.

Por último, destacó que muchas de las decisiones tomadas, como la creación del espacio Magnolia o la fábrica de oportunidades, surgen de criterios políticos claros y de procesos de participación ciudadana que buscan beneficiar a la mayor cantidad de familias posibles, generando trabajo y desarrollo local.

La voz de la vicepresidenta comunal: comunidad, duelo y logros

A continuación, hizo uso de la palabra la vicepresidenta comunal, Danisa Perotti, quien reconoció que se trataba de un momento particularmente difícil por la reciente pérdida de Claudia Giachero y por lo vivido durante las últimas inundaciones.

Perotti recordó la magnitud del evento hídrico que atravesó a todo el pueblo y resaltó la respuesta comunitaria: vecinos, instituciones y la comuna trabajando juntos, sin mezquindades políticas, para enfrentar la emergencia. Señaló que, a partir de esa experiencia, se están ejecutando obras clave con fondos nacionales para fortalecer las defensas y prepararse ante el cambio climático.

La dirigente también se detuvo en la figura de Claudia, a quien definió como una compañera que “ponía calma donde hacía falta, aportaba sensibilidad y ayudaba a ser mejores”. Subrayó su militancia en temas de abuso sexual infantil y violencia de género, y aseguró que su legado seguirá presente en cada decisión de la gestión.

Luego, Perotti repasó algunos logros de estos dos años, entre ellos:

La consolidación de la Residencia de Personas Mayores (RAM), que consiguió la prestación de PAMI y fue reconocida a nivel nacional como una experiencia que “revoluciona la vejez” en el país.

La puesta en marcha de programas que facilitaron el acceso al carnet de conducir para vecinos que nunca se habían animado a manejar, promoviendo autonomía y seguridad vial.

La creación del primer centro de rehabilitación público de la provincia de Santa Fe, habilitado y categorizado, que brinda atención a personas con discapacidad surgido de una reunión de participación ciudadana.

Perotti definió a la política como “una herramienta para transformar realidades” y se comprometió a seguir trabajando con responsabilidad y eficiencia, agradeciendo tanto a quienes votaron al oficialismo como a quienes eligieron otras opciones.

El mensaje del presidente comunal: orgullo, participación y Estado presente

El cierre de los discursos estuvo a cargo del presidente comunal Gonzalo Goyechea, quien comenzó dirigiéndose a la familia de Claudia y reconociendo que su ausencia “duele profundamente”, pero al mismo tiempo compromete a todo el equipo a honrar su memoria con trabajo y coherencia.

Goyechea destacó el rol de Claudia en el desarrollo del polo educativo de María Teresa, que amplió las oportunidades de formación terciaria y universitaria mediante convenios con distintas instituciones y el uso de la educación a distancia.

El mandatario también recordó los dos reconocimientos que la comuna recibió del Senado de la Nación en años consecutivos: primero por el esquema de la tasa rural —donde paga más quien más tiene y se beneficia al productor que vive en la localidad y sostiene la economía del pueblo— y luego por la Residencia de Adultos Mayores.

Subrayó que la RAM, Magnolia, la fábrica de oportunidades, el vivero, el sistema de separación de residuos domiciliaria y la comuna tecnificada con cámaras, monitoreo e inteligencia artificial son logros colectivos que fortalecen el orgullo y el sentido de pertenencia de los vecinos.

En relación a las inundaciones, Goyechea valoró las obras realizadas sobre el canal viejo y el bypass, impulsadas con apoyo de la provincia y la Nación, y adelantó que se avanzará con nuevas defensas y derivaciones de agua para elevar el umbral de resistencia del pueblo ante futuros eventos extremos.

Asimismo, llamó a profundizar la participación ciudadana y a trabajar en conjunto con la minoría en la Comisión Comunal, recordando que, más allá de las diferencias ideológicas, “ante todo somos vecinos y vecinas” y la prioridad debe ser el bienestar del pueblo.

Por último, agradeció a los empleados y empleadas comunales por su compromiso, al equipo de gestión y a las familias que acompañan el trabajo cotidiano, en especial en los años electorales.

Cierre del acto y mensajes de acompañamiento

La ceremonia concluyó con la proyección de un video homenaje a Claudia Giachero, donde se repasaron momentos de su participación comunitaria, su voz y su presencia en distintas actividades del pueblo.

Luego se dio lectura a tarjetas y salutaciones enviadas por instituciones locales, como el Centro Educativo para Adultos SEPA N° 150, la Residencia de Adultos Mayores y la filial local del Banco Credicoop, que felicitaron a las autoridades por el nuevo período y renovaron su disposición a trabajar en conjunto por el desarrollo de María Teresa.

Antes de dar por finalizado el acto, se invitó a los presentes a recorrer las renovadas instalaciones de la comuna y a compartir un lunch preparado para la ocasión, en un clima de encuentro, cercanía y celebración democrática.