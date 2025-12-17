Jornada de tradiciones para despedir el año en María Teresa

Será este sábado en el Paseo Evita, con música en vivo, artesanos, juegos y entrada gratuita para toda la comunidad.

Maria Teresa 17/12/2025LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
nico2
Nicolás Armayor

La Agrupación Gaucha “El Bozal” realizará este sábado 20 de diciembre su gran cierre de año con una propuesta pensada para disfrutar en familia y celebrar las tradiciones argentinas.

La actividad comenzará a las 18:00 horas en el Paseo Evita de María Teresa, con entrada libre y gratuita. Durante la jornada habrá música en vivo con artistas locales y de la región, patio de artesanos y emprendedores, juegos para niñas y niños y un completo servicio de buffet.

Uno de los momentos destacados de la noche será el cierre musical a cargo de Nicolás Armayor, participante de La Voz Argentina, que se presentará ante el público local.

Desde la organización invitan a los vecinos a llevar su reposera y compartir una tarde-noche al aire libre, en un espacio de encuentro y tradición. El evento cuenta con el acompañamiento de la Comuna de María Teresa.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 3462-645757 o 3462-645653.

