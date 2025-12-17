El CIC cerró el año con una gran fiesta de cursos y talleres
Alumnos, talleristas, familias y vecinos compartieron una tarde-noche llena de actividades, muestras y espectáculos para celebrar lo aprendido durante el año.
Será este sábado en el Paseo Evita, con música en vivo, artesanos, juegos y entrada gratuita para toda la comunidad.Maria Teresa 17/12/2025LORENA ACOSTA
La Agrupación Gaucha “El Bozal” realizará este sábado 20 de diciembre su gran cierre de año con una propuesta pensada para disfrutar en familia y celebrar las tradiciones argentinas.
La actividad comenzará a las 18:00 horas en el Paseo Evita de María Teresa, con entrada libre y gratuita. Durante la jornada habrá música en vivo con artistas locales y de la región, patio de artesanos y emprendedores, juegos para niñas y niños y un completo servicio de buffet.
Uno de los momentos destacados de la noche será el cierre musical a cargo de Nicolás Armayor, participante de La Voz Argentina, que se presentará ante el público local.
Desde la organización invitan a los vecinos a llevar su reposera y compartir una tarde-noche al aire libre, en un espacio de encuentro y tradición. El evento cuenta con el acompañamiento de la Comuna de María Teresa.
Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 3462-645757 o 3462-645653.
La comuna de María Teresa llevó adelante el acto de asunción de autoridades para el período 2025-2027, con entrega de diplomas a los miembros comunales y un sentido homenaje a la recordada dirigente Claudia Giachero, junto a su familia y la comunidad.
La residencia para personas mayores fue distinguida en el Senado de la Nación por su modelo de cuidado, autonomía y calidad de vida.
La Tecnicatura Superior en Enfermería, extensión áulica del Colegio Superior N.º 50 de Rufino, abrió la inscripción al primer año de la cohorte 2026. El trámite es online y hay tiempo para anotarse hasta el 23 de diciembre.
La obra en María Teresa continúa a buen ritmo y suma un nuevo espacio que ampliará la capacidad habitacional del hogar. El equipo trabaja con dedicación para fortalecer este proyecto comunitario.
La obra se ejecuta en la intersección de Alvear y Urquiza, un punto de alta circulación. Se utilizan adoquines producidos localmente y mano de obra del pueblo.
La FIFA entrega este martes en Doha el premio al mejor gol de la temporada, con dos futbolistas argentinos entre los candidatos.
El base de Golden State llegó a 45 partidos de 40 puntos o más después de los 30 años y volvió a marcar un hito, incluso en una noche de derrota.
La Máxima anunció oficialmente que Portugal volverá al calendario en 2027 y 2028, con Portimão como sede y en reemplazo de Zandvoort.
El delantero brasileño negocia una extensión de seis meses tras salvar al club del descenso y con el foco puesto en llegar en condiciones al Mundial 2026.
La dirigencia de Racing tiene todo acordado para extender el vínculo del entrenador por una temporada más y la firma se concretaría en los próximos días.
La artista colombiana completó siete conciertos en el país durante 2025, con estadios colmados, una puesta técnica imponente y momentos que quedarán en la memoria del público argentino.
Jeni Tulian, a cargo del servicio durante la licencia de maternidad de Silvina, habló sobre el funcionamiento del 107, el trabajo en equipo y la importancia de un servicio gratuito y disponible las 24 horas.
El hecho ocurrió este martes por la mañana a la altura del kilómetro 610. El conductor fue asistido y no sufrió heridas.