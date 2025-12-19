El Taller de Gimnasia celebró su despedida de año

El espacio destinado a personas mayores realizó su cierre anual con una fiesta marcada por la alegría, el encuentro y el bienestar compartido.

Maria Teresa 19/12/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
Anoche se llevó a cabo la fiesta de despedida de año del Taller de Gimnasia, un espacio especialmente pensado para personas mayores, que a lo largo del año promueve el movimiento, el cuidado de la salud y la socialización.

El encuentro fue una oportunidad para compartir un momento distendido, celebrar lo vivido durante el año y reforzar los lazos que se generan en cada clase. Entre risas, brindis y charlas, las participantes disfrutaron de una noche cargada de alegría y compañerismo.

Desde la organización destacaron la importancia de estos espacios que no solo fomentan la actividad física, sino también el bienestar emocional, el encuentro y la amistad, valores fundamentales para una mejor calidad de vida.

La jornada cerró con agradecimientos y el compromiso de seguir impulsando este tipo de propuestas durante el próximo año.

