Anoche se llevó a cabo la fiesta de despedida de año del Taller de Gimnasia, un espacio especialmente pensado para personas mayores, que a lo largo del año promueve el movimiento, el cuidado de la salud y la socialización.



El encuentro fue una oportunidad para compartir un momento distendido, celebrar lo vivido durante el año y reforzar los lazos que se generan en cada clase. Entre risas, brindis y charlas, las participantes disfrutaron de una noche cargada de alegría y compañerismo.



Desde la organización destacaron la importancia de estos espacios que no solo fomentan la actividad física, sino también el bienestar emocional, el encuentro y la amistad, valores fundamentales para una mejor calidad de vida.



La jornada cerró con agradecimientos y el compromiso de seguir impulsando este tipo de propuestas durante el próximo año.

