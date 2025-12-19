Jornada de tradiciones para despedir el año en María Teresa
Será este sábado en el Paseo Evita, con música en vivo, artesanos, juegos y entrada gratuita para toda la comunidad.
El espacio destinado a personas mayores realizó su cierre anual con una fiesta marcada por la alegría, el encuentro y el bienestar compartido.Maria Teresa 19/12/2025SOFIA ZANOTTI
Anoche se llevó a cabo la fiesta de despedida de año del Taller de Gimnasia, un espacio especialmente pensado para personas mayores, que a lo largo del año promueve el movimiento, el cuidado de la salud y la socialización.
El encuentro fue una oportunidad para compartir un momento distendido, celebrar lo vivido durante el año y reforzar los lazos que se generan en cada clase. Entre risas, brindis y charlas, las participantes disfrutaron de una noche cargada de alegría y compañerismo.
Desde la organización destacaron la importancia de estos espacios que no solo fomentan la actividad física, sino también el bienestar emocional, el encuentro y la amistad, valores fundamentales para una mejor calidad de vida.
La jornada cerró con agradecimientos y el compromiso de seguir impulsando este tipo de propuestas durante el próximo año.
Alumnos, talleristas, familias y vecinos compartieron una tarde-noche llena de actividades, muestras y espectáculos para celebrar lo aprendido durante el año.
La comuna de María Teresa llevó adelante el acto de asunción de autoridades para el período 2025-2027, con entrega de diplomas a los miembros comunales y un sentido homenaje a la recordada dirigente Claudia Giachero, junto a su familia y la comunidad.
La residencia para personas mayores fue distinguida en el Senado de la Nación por su modelo de cuidado, autonomía y calidad de vida.
La Tecnicatura Superior en Enfermería, extensión áulica del Colegio Superior N.º 50 de Rufino, abrió la inscripción al primer año de la cohorte 2026. El trámite es online y hay tiempo para anotarse hasta el 23 de diciembre.
La obra en María Teresa continúa a buen ritmo y suma un nuevo espacio que ampliará la capacidad habitacional del hogar. El equipo trabaja con dedicación para fortalecer este proyecto comunitario.
El presidente Marcelo Compañs analizó el crecimiento deportivo e institucional del club, destacó el trabajo dirigencial y anticipó las obras que se proyectan para el próximo año.
La escuela de acrobacia en telas y gimnasia artística cerró un 2025 récord, con más alumnos, nuevo equipamiento y propuestas innovadoras para todas las edades.
El intendente Norberto Gizzi firmó un convenio con la Provincia que permitirá reacondicionar el acceso al Balneario Municipal con una inversión millonaria.
El siniestro ocurrió durante la madrugada en jurisdicción de Venado Tuerto. Dos jóvenes fueron trasladados al hospital con heridas de diversa consideración.
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme estableció qué jugadores pueden salir, bajo qué condiciones y quién es el único intransferible del plantel.
El presidente de Estudiantes habló del interés de River por el capitán campeón y remarcó que cualquier salida deberá conformar al jugador y al club.
El gobernador destacó el refuerzo de controles en rutas, accesos y espacios públicos para garantizar una temporada estival segura y fortalecer el turismo de cercanía.
La comunidad educativa compartió una jornada de festejo, juegos y un egreso muy especial en Teodelina.