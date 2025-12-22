La comuna de María Teresa continúa desarrollando obras hídricas fundamentales con el objetivo de mejorar el manejo del agua y prevenir anegamientos en distintos sectores de la localidad.



En este marco, se llevan adelante tareas de movimiento de suelo para la construcción de defensas sobre campos y el alteo de caminos en el sector bajo Cardozo, una zona históricamente sensible ante lluvias intensas. Estas intervenciones permitirán optimizar el escurrimiento y resguardar la transitabilidad rural.



Además, se están realizando trabajos en la estación de bombeo ubicada en la alcantarilla del Canal Sur, una infraestructura clave para el control hídrico y la protección del casco urbano.



Desde la comuna destacaron que se trata de obras planificadas con una mirada preventiva, que combinan presencia territorial y acciones concretas para anticiparse a posibles contingencias climáticas, cuidando tanto a los productores como a los vecinos de María Teresa.

