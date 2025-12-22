Avanzan obras hídricas estratégicas en María Teresa

Los trabajos buscan ordenar el escurrimiento del agua y proteger caminos, campos y la zona urbana.

Maria Teresa 22/12/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
589429090_18299368753286482_8662606489318736758_n

La comuna de María Teresa continúa desarrollando obras hídricas fundamentales con el objetivo de mejorar el manejo del agua y prevenir anegamientos en distintos sectores de la localidad.
584011802_18299368783286482_1314042166876481027_n

En este marco, se llevan adelante tareas de movimiento de suelo para la construcción de defensas sobre campos y el alteo de caminos en el sector bajo Cardozo, una zona históricamente sensible ante lluvias intensas. Estas intervenciones permitirán optimizar el escurrimiento y resguardar la transitabilidad rural.
598141936_18299368765286482_7697465149728711157_n599794776_18299368735286482_3042255626657720622_n

Además, se están realizando trabajos en la estación de bombeo ubicada en la alcantarilla del Canal Sur, una infraestructura clave para el control hídrico y la protección del casco urbano.
600591729_18299368756286482_4200269344358730285_n

Desde la comuna destacaron que se trata de obras planificadas con una mirada preventiva, que combinan presencia territorial y acciones concretas para anticiparse a posibles contingencias climáticas, cuidando tanto a los productores como a los vecinos de María Teresa.
600929842_18299368780286482_1787555948625958382_n

