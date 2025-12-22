El Taller de Gimnasia celebró su despedida de año
El espacio destinado a personas mayores realizó su cierre anual con una fiesta marcada por la alegría, el encuentro y el bienestar compartido.
Los trabajos buscan ordenar el escurrimiento del agua y proteger caminos, campos y la zona urbana.
La comuna de María Teresa continúa desarrollando obras hídricas fundamentales con el objetivo de mejorar el manejo del agua y prevenir anegamientos en distintos sectores de la localidad.
En este marco, se llevan adelante tareas de movimiento de suelo para la construcción de defensas sobre campos y el alteo de caminos en el sector bajo Cardozo, una zona históricamente sensible ante lluvias intensas. Estas intervenciones permitirán optimizar el escurrimiento y resguardar la transitabilidad rural.
Además, se están realizando trabajos en la estación de bombeo ubicada en la alcantarilla del Canal Sur, una infraestructura clave para el control hídrico y la protección del casco urbano.
Desde la comuna destacaron que se trata de obras planificadas con una mirada preventiva, que combinan presencia territorial y acciones concretas para anticiparse a posibles contingencias climáticas, cuidando tanto a los productores como a los vecinos de María Teresa.
Será este sábado en el Paseo Evita, con música en vivo, artesanos, juegos y entrada gratuita para toda la comunidad.
Alumnos, talleristas, familias y vecinos compartieron una tarde-noche llena de actividades, muestras y espectáculos para celebrar lo aprendido durante el año.
La comuna de María Teresa llevó adelante el acto de asunción de autoridades para el período 2025-2027, con entrega de diplomas a los miembros comunales y un sentido homenaje a la recordada dirigente Claudia Giachero, junto a su familia y la comunidad.
La residencia para personas mayores fue distinguida en el Senado de la Nación por su modelo de cuidado, autonomía y calidad de vida.
La Tecnicatura Superior en Enfermería, extensión áulica del Colegio Superior N.º 50 de Rufino, abrió la inscripción al primer año de la cohorte 2026. El trámite es online y hay tiempo para anotarse hasta el 23 de diciembre.
El Mundial 2026 y el enfoque de las casas de apuestas
Estados Unidos endurece su discurso sobre Venezuela, Nicolás Maduro se vuelve viral en redes y el Mercosur sigue negociando con la Unión Europea en un contexto global marcado por la incertidumbre.
La cantante y bailarina le ganó a su rival de toda la vida en los medios. Mirá el video y todas las trompadas que se dieron.
El hijo de la expresidenta manifestó su agradecimiento a la militancia por la compañía y apoyo.
Washington endurece las restricciones contra el comercio venezolano y ya suma tres embarcaciones detenidas en menos de dos semanas.
Las centrales térmicas aportaron la mayor parte de la electricidad producida en el país, en una jornada de baja demanda y menor participación de renovables.
El Congreso entra en días clave para debatir el Presupuesto 2026, en un escenario de negociaciones intensas entre el Gobierno y la oposición.
La mujer se había retirado de su domicilio el 10 de diciembre y desde entonces no volvió a ser vista. La Justicia intensifica los operativos para dar con su paradero.