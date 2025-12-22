Brunson fue imparable y los Knicks derrotaron al Heat
Jalen Brunson firmó una actuación excepcional con 47 puntos y lideró el triunfo de New York Knicks por 132-125 ante Miami Heat en el Madison Square Garden.
El equipo de San Isidro logró subir a la Primera Nacional tras 80 años, pero el final del partido ante Deportivo Armenio terminó con piñas, patadas y corridas en el campo de juego.Deportes22/12/2025GASTON PAROLA
Luego de ocho décadas de espera, Acassuso concretó su histórico ascenso a la Primera Nacional tras imponerse por 2-1 en el global a Deportivo Armenio, en la final del reducido de la Primera B. Sin embargo, la jornada quedó marcada por un lamentable episodio de violencia.
El partido de vuelta, disputado en el Estadio Armenio, terminó igualado 1-1, resultado que le alcanzó al conjunto de San Isidro para sellar el ascenso tras el 1-0 obtenido en la ida. No obstante, apenas el árbitro Hernán Mastrángelo marcó el final, se desató una batalla campal entre futbolistas de ambos equipos.
En el césped se registraron piñas, patadas, corridas y forcejeos, mientras algunos jugadores intentaban separar para evitar que la situación pasara a mayores. Por fortuna, tras varios minutos de tensión, los incidentes pudieron ser controlados y no se reportaron heridos de gravedad.
En lo estrictamente deportivo, Acassuso se había puesto en ventaja a los nueve minutos del primer tiempo con un penal convertido por David Escalante, lo que obligaba a Armenio a marcar al menos dos goles para forzar la serie. En el complemento, Nahuel Troxler anotó el empate, pero no fue suficiente.
De esta manera, el equipo dirigido por Darío Lema acompañará a Midland en la Primera Nacional de la próxima temporada, en una noche histórica que, lamentablemente, terminó empañada por la violencia.
Con un cierre ajustado y una actuación clave de Dennis Schröder, los Kings se impusieron 125-124 a los Rockets en tiempo extra.
El delantero neerlandés fue figura en la final y dejó fuertes críticas a la dirigencia luego de consagrarse campeón de la Copa de Brasil.
El delantero francés llegó a los 18 goles antes del receso, igualó una marca histórica y amplió su ventaja en la lucha por el Pichichi.
El Pincha se consagró en San Nicolás y aseguró su presencia en tres competencias decisivas de la próxima temporada.
El contrato del entrenador vence en los próximos días y una diferencia económica mantiene en suspenso su continuidad, pese a una temporada cargada de títulos.
El Mundial 2026 y el enfoque de las casas de apuestas
Estados Unidos endurece su discurso sobre Venezuela, Nicolás Maduro se vuelve viral en redes y el Mercosur sigue negociando con la Unión Europea en un contexto global marcado por la incertidumbre.
La cantante y bailarina le ganó a su rival de toda la vida en los medios. Mirá el video y todas las trompadas que se dieron.
El hijo de la expresidenta manifestó su agradecimiento a la militancia por la compañía y apoyo.
Washington endurece las restricciones contra el comercio venezolano y ya suma tres embarcaciones detenidas en menos de dos semanas.
Las centrales térmicas aportaron la mayor parte de la electricidad producida en el país, en una jornada de baja demanda y menor participación de renovables.
El Congreso entra en días clave para debatir el Presupuesto 2026, en un escenario de negociaciones intensas entre el Gobierno y la oposición.
La mujer se había retirado de su domicilio el 10 de diciembre y desde entonces no volvió a ser vista. La Justicia intensifica los operativos para dar con su paradero.