Luego de ocho décadas de espera, Acassuso concretó su histórico ascenso a la Primera Nacional tras imponerse por 2-1 en el global a Deportivo Armenio, en la final del reducido de la Primera B. Sin embargo, la jornada quedó marcada por un lamentable episodio de violencia.

El partido de vuelta, disputado en el Estadio Armenio, terminó igualado 1-1, resultado que le alcanzó al conjunto de San Isidro para sellar el ascenso tras el 1-0 obtenido en la ida. No obstante, apenas el árbitro Hernán Mastrángelo marcó el final, se desató una batalla campal entre futbolistas de ambos equipos.

En el césped se registraron piñas, patadas, corridas y forcejeos, mientras algunos jugadores intentaban separar para evitar que la situación pasara a mayores. Por fortuna, tras varios minutos de tensión, los incidentes pudieron ser controlados y no se reportaron heridos de gravedad.

En lo estrictamente deportivo, Acassuso se había puesto en ventaja a los nueve minutos del primer tiempo con un penal convertido por David Escalante, lo que obligaba a Armenio a marcar al menos dos goles para forzar la serie. En el complemento, Nahuel Troxler anotó el empate, pero no fue suficiente.

De esta manera, el equipo dirigido por Darío Lema acompañará a Midland en la Primera Nacional de la próxima temporada, en una noche histórica que, lamentablemente, terminó empañada por la violencia.