Una formación de soldados del Ejército Argentino en una presentacion de helicopteros Sea King en Puerto Belgrano

Un soldado voluntario del Ejército Argentino murió este jueves por la tarde en la provincia de Mendoza, luego de dispararse en el pecho con un arma que pertenecería a su padre, personal penitenciario. El hecho ocurrió en su domicilio particular y es investigado por la Policía Científica y la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras.

La víctima fue identificada como Facundo Gabriel Lima, quien prestaba servicios en el Liceo Militar General Espejo. Al momento del fallecimiento se encontraba con licencia psiquiátrica, que se renovaba cada quince días desde hacía aproximadamente un mes y medio, según confirmaron fuentes oficiales. No estaba en funciones ni dentro de una instalación militar cuando ocurrió el episodio.



Este caso representa el tercer suicidio ocurrido en el ámbito de las Fuerzas Armadas en el transcurso de una misma semana, situación que encendió señales de alarma en el Gobierno nacional. Ante este escenario, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, dispuso la activación de medidas preventivas y solicitó al Estado Mayor Conjunto el envío de un mensaje institucional, acompañado por un video de especialistas, destinado a todo el personal civil y militar. El objetivo es reforzar la detección, contención y gestión de situaciones de salud mental complejas.

De acuerdo con la información oficial, el mismo día del hecho la médica del Liceo Militar se había comunicado con Lima para conocer su estado de salud, aunque no trascendieron detalles sobre esa conversación. La licencia psiquiátrica seguía vigente al momento de su fallecimiento.



Además, durante esa jornada, su pareja, también soldado voluntaria destinada en el mismo instituto, realizó una denuncia por violencia ante el punto focal de género. Desde el ámbito militar indicaron que se activaron los protocolos correspondientes, aunque no se difundieron precisiones sobre eventuales medidas posteriores.

La muerte de Lima se suma a otros dos episodios recientes. El miércoles, un suboficial principal con más de 28 años de servicio fue hallado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en Corrientes. En ese caso intervienen la Justicia Federal y Gendarmería Nacional, bajo la carátula de averiguación de causales de muerte.

El primer hecho ocurrió a comienzos de la semana en la Residencia Presidencial de Olivos, donde un efectivo asignado a tareas de seguridad fue encontrado sin vida en un puesto interno. La causa quedó en manos del Juzgado Federal correspondiente y continúa bajo investigación.

Hasta el momento, ninguno de los tres casos tiene conclusiones definitivas. Tanto las actuaciones judiciales como las investigaciones administrativas internas siguen en curso.