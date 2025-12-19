Pullaro presentó el Operativo Verano en Santa Fe
La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados hizo un balance del año legislativo y aseguró que el próximo período estará marcado por las leyes que darán forma a la nueva Constitución provincial.Santa Fe19/12/2025LORENA ACOSTA
Luego de la última sesión del año, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Clara García, realizó un balance del trabajo legislativo y destacó el perfil institucional que mantuvo la provincia en un contexto nacional atravesado por tensiones políticas.
“En un momento de la política del país donde todo es crispación, falta de respeto y agresividad, la política santafesina se diferencia por su predisposición al diálogo y la búsqueda de consensos, que son una marca de identidad”, expresó la legisladora.
En ese marco, García resaltó que durante el año se aprobaron más de 60 leyes, algunas de ellas con sanción definitiva del Senado. Además, explicó que en comparación con 2024, cuando predominó la iniciativa del Poder Ejecutivo con eje en seguridad, justicia y producción, este año se evidenció una mayor participación de los legisladores, especialmente con proyectos vinculados a las realidades territoriales.
Por otro lado, calificó a 2025 como “un año intenso para la democracia santafesina” debido al proceso de reforma constitucional desarrollado entre julio y septiembre. Según detalló, la Legislatura fue sede de audiencias públicas, trabajo en comisiones y sesiones plenarias de la Convención Constituyente.
En este sentido, anticipó que la reforma abre una nueva etapa: “Queda una gran tarea para la Cámara de Diputadas y Diputados y para el Senado, ya que hay alrededor de veinte leyes que deberán darle contenido concreto al nuevo texto constitucional, pensando en la Santa Fe del futuro”.
Como primer paso, señaló que ya se aprobó la modificación del reglamento interno de la Cámara, estableciendo que el período legislativo comenzará el 15 de febrero y no el 1º de mayo, como ocurría hasta ahora.
Finalmente, García adelantó que en 2026 el trabajo legislativo estará centrado en normas vinculadas a municipios, coparticipación, sistema electoral y partidos políticos, selección y enjuiciamiento de jueces, fiscales y defensores, además de la incorporación de nuevos derechos. “Ese será el camino que, con diálogo y compromiso, comenzaremos a transitar el próximo año”, concluyó.
