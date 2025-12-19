El presidente Javier Milei cuestionó duramente al kirchnerismo por el estado actual de las Fuerzas Armadas, al considerar que durante esos gobiernos fueron “demonizadas y desfinanciadas”, lo que, según expresó, impactó de manera directa en el desarrollo de las capacidades militares del país.

Las declaraciones se dieron durante el acto de entrega de sables y medallas correspondiente a la promoción 2025, realizado en el Colegio Militar. Allí, el mandatario sostuvo que durante años se intentó “fracturar la relación entre la sociedad civil y las fuerzas encargadas de defenderla”, al tiempo que afirmó que se perdieron años clave en materia de defensa nacional.

En ese marco, Milei señaló que, pese a los discursos vinculados a la soberanía, las políticas aplicadas no fortalecieron el sistema de defensa argentino ni acompañaron el crecimiento profesional de las Fuerzas Armadas.

Al dirigirse a los oficiales recientemente graduados, el Presidente destacó valores como el orden, la disciplina y el compromiso, y aseguró que su gestión acompañará el rol de las fuerzas. “Ustedes se dedican a defender el país y nuestro gobierno se va a dedicar a defenderlos”, afirmó.