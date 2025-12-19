Un soldado se suicidó en Mendoza y hay alerta oficial
El efectivo estaba con licencia psiquiátrica y se disparó con un arma familiar. Es el tercer caso similar registrado en una semana dentro de las Fuerzas Armadas.
El Presidente habló durante la entrega de sables y medallas 2025 y apuntó contra las políticas de defensa de gobiernos anteriores.Política 19/12/2025LORENA ACOSTA
El presidente Javier Milei cuestionó duramente al kirchnerismo por el estado actual de las Fuerzas Armadas, al considerar que durante esos gobiernos fueron “demonizadas y desfinanciadas”, lo que, según expresó, impactó de manera directa en el desarrollo de las capacidades militares del país.
Las declaraciones se dieron durante el acto de entrega de sables y medallas correspondiente a la promoción 2025, realizado en el Colegio Militar. Allí, el mandatario sostuvo que durante años se intentó “fracturar la relación entre la sociedad civil y las fuerzas encargadas de defenderla”, al tiempo que afirmó que se perdieron años clave en materia de defensa nacional.
En ese marco, Milei señaló que, pese a los discursos vinculados a la soberanía, las políticas aplicadas no fortalecieron el sistema de defensa argentino ni acompañaron el crecimiento profesional de las Fuerzas Armadas.
Al dirigirse a los oficiales recientemente graduados, el Presidente destacó valores como el orden, la disciplina y el compromiso, y aseguró que su gestión acompañará el rol de las fuerzas. “Ustedes se dedican a defender el país y nuestro gobierno se va a dedicar a defenderlos”, afirmó.
El efectivo estaba con licencia psiquiátrica y se disparó con un arma familiar. Es el tercer caso similar registrado en una semana dentro de las Fuerzas Armadas.
La ministra de Seguridad afirmó que no hubo cambios de fondo tras la transición y destacó la continuidad del trabajo iniciado por Patricia Bullrich.
Luego del traspié legislativo en Diputados, el Ejecutivo reordena prioridades y apunta a febrero para tratar la reforma laboral.
El Presidente sostuvo que el proceso de desinflación avanza y afirmó que el índice anual pasó de niveles extremos al 24%.
La ex presidenta advirtió que la economía no repunta, criticó al Banco Central y apuntó contra el Gobierno por la salida de dólares del país.
La Casa Rosada empezó a enviar ATN a provincias y cerró un acuerdo con CABA para sumar respaldos a proyectos clave como el Presupuesto 2026 y la reforma laboral.
El presidente Marcelo Compañs analizó el crecimiento deportivo e institucional del club, destacó el trabajo dirigencial y anticipó las obras que se proyectan para el próximo año.
La escuela de acrobacia en telas y gimnasia artística cerró un 2025 récord, con más alumnos, nuevo equipamiento y propuestas innovadoras para todas las edades.
El intendente Norberto Gizzi firmó un convenio con la Provincia que permitirá reacondicionar el acceso al Balneario Municipal con una inversión millonaria.
El siniestro ocurrió durante la madrugada en jurisdicción de Venado Tuerto. Dos jóvenes fueron trasladados al hospital con heridas de diversa consideración.
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme estableció qué jugadores pueden salir, bajo qué condiciones y quién es el único intransferible del plantel.
El presidente de Estudiantes habló del interés de River por el capitán campeón y remarcó que cualquier salida deberá conformar al jugador y al club.
El gobernador destacó el refuerzo de controles en rutas, accesos y espacios públicos para garantizar una temporada estival segura y fortalecer el turismo de cercanía.
La comunidad educativa compartió una jornada de festejo, juegos y un egreso muy especial en Teodelina.