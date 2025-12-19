Los dibujos que alertaban el miedo de Joaquín
El nene de 8 años había expresado en la escuela que sentía miedo en su casa. Su mamá denuncia negligencia del colegio tras el crimen cometido por el padre.
La advertencia sanitaria surge tras dos muertes y un caso grave registrados en Neuquén, presuntamente vinculados al consumo de cocaína adulterada.Sociedad19/12/2025SOFIA ZANOTTI
El Ministerio de Salud de La Pampa emitió una alerta preventiva ante la posible circulación de cocaína adulterada en la región, luego de que se investigaran dos muertes en la provincia de Neuquén relacionadas con el consumo de drogas falsificadas.
Según informaron las autoridades neuquinas, el pasado 16 de diciembre se activaron protocolos sanitarios tras registrarse, en un lapso de cinco días, dos fallecimientos y una tercera persona internada en terapia intensiva, todos vinculados presuntamente al consumo de esta sustancia.
En este marco, desde el área de Salud pampeana indicaron que, si bien hasta el momento no se confirmaron casos en la provincia, la cercanía geográfica con Neuquén y la gravedad de los episodios detectados obligan a reforzar las medidas de prevención y vigilancia sanitaria.
Además, se detalló que el consumo de este tipo de sustancias adulteradas puede provocar síntomas severos como excitación psicomotriz, pérdida de conciencia, dificultad respiratoria, convulsiones, eventos cardiovasculares, infartos e incluso insuficiencia hepática fulminante.
Ante esta situación, las autoridades recomendaron evitar el consumo de sustancias ilícitas y, frente a la aparición de síntomas compatibles con una intoxicación, concurrir de inmediato al hospital o centro de salud más cercano. En casos de urgencia, se recordó la importancia de comunicarse con el servicio de emergencias al 107.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 249. El vehículo circulaba sin carga desde San Luis hacia Buenos Aires y el conductor salió ileso.
El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana en el cruce de las rutas nacionales 34 y 39, en cercanías de Arrufó. Uno de los conductores logró salir con vida.
El empresario recibió 6 años y medio de prisión por explotar a una mujer y facilitar la prostitución de otras 15. Un policía federal también fue condenado.
Un 17 de diciembre de 1989 se emitió por primera vez la serie animada que cambió la historia de la televisión y sigue vigente en todo el mundo.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante múltiples allanamientos y secuestró más de 20 mil dosis de drogas, además de armas y vehículos.
El presidente Marcelo Compañs analizó el crecimiento deportivo e institucional del club, destacó el trabajo dirigencial y anticipó las obras que se proyectan para el próximo año.
La escuela de acrobacia en telas y gimnasia artística cerró un 2025 récord, con más alumnos, nuevo equipamiento y propuestas innovadoras para todas las edades.
El intendente Norberto Gizzi firmó un convenio con la Provincia que permitirá reacondicionar el acceso al Balneario Municipal con una inversión millonaria.
El siniestro ocurrió durante la madrugada en jurisdicción de Venado Tuerto. Dos jóvenes fueron trasladados al hospital con heridas de diversa consideración.
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme estableció qué jugadores pueden salir, bajo qué condiciones y quién es el único intransferible del plantel.
El presidente de Estudiantes habló del interés de River por el capitán campeón y remarcó que cualquier salida deberá conformar al jugador y al club.
El gobernador destacó el refuerzo de controles en rutas, accesos y espacios públicos para garantizar una temporada estival segura y fortalecer el turismo de cercanía.
La comunidad educativa compartió una jornada de festejo, juegos y un egreso muy especial en Teodelina.