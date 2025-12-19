El Ministerio de Salud de La Pampa emitió una alerta preventiva ante la posible circulación de cocaína adulterada en la región, luego de que se investigaran dos muertes en la provincia de Neuquén relacionadas con el consumo de drogas falsificadas.

Según informaron las autoridades neuquinas, el pasado 16 de diciembre se activaron protocolos sanitarios tras registrarse, en un lapso de cinco días, dos fallecimientos y una tercera persona internada en terapia intensiva, todos vinculados presuntamente al consumo de esta sustancia.



En este marco, desde el área de Salud pampeana indicaron que, si bien hasta el momento no se confirmaron casos en la provincia, la cercanía geográfica con Neuquén y la gravedad de los episodios detectados obligan a reforzar las medidas de prevención y vigilancia sanitaria.



Además, se detalló que el consumo de este tipo de sustancias adulteradas puede provocar síntomas severos como excitación psicomotriz, pérdida de conciencia, dificultad respiratoria, convulsiones, eventos cardiovasculares, infartos e incluso insuficiencia hepática fulminante.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron evitar el consumo de sustancias ilícitas y, frente a la aparición de síntomas compatibles con una intoxicación, concurrir de inmediato al hospital o centro de salud más cercano. En casos de urgencia, se recordó la importancia de comunicarse con el servicio de emergencias al 107.