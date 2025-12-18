Se incendió un camión en la Ruta 7 y no hubo heridos

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 249. El vehículo circulaba sin carga desde San Luis hacia Buenos Aires y el conductor salió ileso.

Un camión Iveco perteneciente a la empresa Transporte Oeste se incendió por completo este jueves en la Ruta Nacional N.º 7, a la altura del kilómetro 249, en la mano descendente, sin que se registraran personas heridas.
Según informó Diario Junín, el vehículo se desplazaba sin carga desde la provincia de San Luis hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando, por causas que se investigan, comenzó a prenderse fuego hasta quedar totalmente destruido.
El conductor del camión, Daniel Arube, domiciliado en el barrio porteño de La Boca, logró salir a tiempo y resultó ileso.
En el lugar trabajó personal policial bajo la coordinación del sargento Godoy, Bomberos Voluntarios a cargo del teniente Radeto y personal del peaje de la Ruta 7, encabezado por Alfredo Grisorio. Las tareas incluyeron la extinción del incendio y un operativo de tránsito asistido para garantizar la seguridad vial en la zona.

