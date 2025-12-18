Dos muertos y un herido en choque e incendio de camiones
El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana en el cruce de las rutas nacionales 34 y 39, en cercanías de Arrufó. Uno de los conductores logró salir con vida.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 249. El vehículo circulaba sin carga desde San Luis hacia Buenos Aires y el conductor salió ileso.Sociedad18/12/2025SOFIA ZANOTTI
Un camión Iveco perteneciente a la empresa Transporte Oeste se incendió por completo este jueves en la Ruta Nacional N.º 7, a la altura del kilómetro 249, en la mano descendente, sin que se registraran personas heridas.
Según informó Diario Junín, el vehículo se desplazaba sin carga desde la provincia de San Luis hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando, por causas que se investigan, comenzó a prenderse fuego hasta quedar totalmente destruido.
El conductor del camión, Daniel Arube, domiciliado en el barrio porteño de La Boca, logró salir a tiempo y resultó ileso.
En el lugar trabajó personal policial bajo la coordinación del sargento Godoy, Bomberos Voluntarios a cargo del teniente Radeto y personal del peaje de la Ruta 7, encabezado por Alfredo Grisorio. Las tareas incluyeron la extinción del incendio y un operativo de tránsito asistido para garantizar la seguridad vial en la zona.
