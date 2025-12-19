Alerta preventiva por posible cocaína adulterada en La Pampa
La advertencia sanitaria surge tras dos muertes y un caso grave registrados en Neuquén, presuntamente vinculados al consumo de cocaína adulterada.
El nene de 8 años había expresado en la escuela que sentía miedo en su casa. Su mamá denuncia negligencia del colegio tras el crimen cometido por el padre.Sociedad19/12/2025LORENA ACOSTA
Una tarea escolar realizada días antes del crimen dejó al descubierto el miedo que sentía Joaquín Ruffo, el nene de 8 años asesinado por su padre en Lomas de Zamora. En el ejercicio, el chico escribió con claridad que en el colegio se sentía “tranquilo y cansado”, pero en su casa sentía “miedo”.
La hoja fue corregida por la docente, con observaciones positivas y sin que se activara ningún protocolo de alerta. Según contó su mamá, Natalia Ciak, al día siguiente se acercó a la escuela para hablar sobre lo que había expresado su hijo, pero no obtuvo respuestas. “Me ignoraron”, afirmó, y señaló que nadie del establecimiento volvió a contactarla.
Tras el crimen, el abogado de la familia aseguró que hubo negligencia institucional y que la escuela debió haber realizado una denuncia ante los organismos de protección de la niñez. En este marco, Natalia inició una mediación judicial contra el colegio y anticipó que avanzará con una denuncia formal.
El asesinato ocurrió el 5 de agosto, cuando el padre del niño aprovechó que estaba solo con él para asfixiarlo mientras dormía. La pareja atravesaba una separación y, según la denuncia, existía un contexto previo de violencia verbal y control.
A más de cuatro meses del hecho, la madre atraviesa un profundo dolor y sostiene que los dibujos de su hijo fueron un pedido de ayuda que nadie supo —o quiso— escuchar.
La advertencia sanitaria surge tras dos muertes y un caso grave registrados en Neuquén, presuntamente vinculados al consumo de cocaína adulterada.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 249. El vehículo circulaba sin carga desde San Luis hacia Buenos Aires y el conductor salió ileso.
El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana en el cruce de las rutas nacionales 34 y 39, en cercanías de Arrufó. Uno de los conductores logró salir con vida.
El empresario recibió 6 años y medio de prisión por explotar a una mujer y facilitar la prostitución de otras 15. Un policía federal también fue condenado.
Un 17 de diciembre de 1989 se emitió por primera vez la serie animada que cambió la historia de la televisión y sigue vigente en todo el mundo.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante múltiples allanamientos y secuestró más de 20 mil dosis de drogas, además de armas y vehículos.
El presidente Marcelo Compañs analizó el crecimiento deportivo e institucional del club, destacó el trabajo dirigencial y anticipó las obras que se proyectan para el próximo año.
La escuela de acrobacia en telas y gimnasia artística cerró un 2025 récord, con más alumnos, nuevo equipamiento y propuestas innovadoras para todas las edades.
El intendente Norberto Gizzi firmó un convenio con la Provincia que permitirá reacondicionar el acceso al Balneario Municipal con una inversión millonaria.
El siniestro ocurrió durante la madrugada en jurisdicción de Venado Tuerto. Dos jóvenes fueron trasladados al hospital con heridas de diversa consideración.
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme estableció qué jugadores pueden salir, bajo qué condiciones y quién es el único intransferible del plantel.
El presidente de Estudiantes habló del interés de River por el capitán campeón y remarcó que cualquier salida deberá conformar al jugador y al club.
El gobernador destacó el refuerzo de controles en rutas, accesos y espacios públicos para garantizar una temporada estival segura y fortalecer el turismo de cercanía.
La comunidad educativa compartió una jornada de festejo, juegos y un egreso muy especial en Teodelina.