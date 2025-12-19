Una tarea escolar realizada días antes del crimen dejó al descubierto el miedo que sentía Joaquín Ruffo, el nene de 8 años asesinado por su padre en Lomas de Zamora. En el ejercicio, el chico escribió con claridad que en el colegio se sentía “tranquilo y cansado”, pero en su casa sentía “miedo”.

La hoja fue corregida por la docente, con observaciones positivas y sin que se activara ningún protocolo de alerta. Según contó su mamá, Natalia Ciak, al día siguiente se acercó a la escuela para hablar sobre lo que había expresado su hijo, pero no obtuvo respuestas. “Me ignoraron”, afirmó, y señaló que nadie del establecimiento volvió a contactarla.

Tras el crimen, el abogado de la familia aseguró que hubo negligencia institucional y que la escuela debió haber realizado una denuncia ante los organismos de protección de la niñez. En este marco, Natalia inició una mediación judicial contra el colegio y anticipó que avanzará con una denuncia formal.

El asesinato ocurrió el 5 de agosto, cuando el padre del niño aprovechó que estaba solo con él para asfixiarlo mientras dormía. La pareja atravesaba una separación y, según la denuncia, existía un contexto previo de violencia verbal y control.

A más de cuatro meses del hecho, la madre atraviesa un profundo dolor y sostiene que los dibujos de su hijo fueron un pedido de ayuda que nadie supo —o quiso— escuchar.