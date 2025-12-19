River comenzó a moverse en el mercado de pases de cara a la temporada 2026 y ya cerró su primera incorporación. Se trata de Fausto Vera, mediocampista surgido de Argentinos Juniors, que llega desde Atlético Mineiro tras un acuerdo entre los clubes.

El jugador ya se encuentra en Buenos Aires y entre este jueves y viernes se someterá a la revisión médica de rutina, mientras se ultiman los detalles administrativos para oficializar su incorporación. El vínculo será a préstamo por un año, con un cargo cercano a los 500 mil dólares y una opción de compra fijada en 4 millones de dólares.

Vera fue uno de los proyectos destacados del fútbol argentino en Argentinos Juniors, lo que le permitió dar el salto al exterior en 2022, cuando fue transferido al Corinthians por una cifra cercana a los 7 millones de dólares. En 2024 pasó a Atlético Mineiro, club en el que tuvo continuidad durante gran parte del año, aunque perdió protagonismo en el tramo final de la temporada.

Según trascendió, su salida del fútbol brasileño se aceleró luego de que el entrenador Jorge Sampaoli le comunicara que no sería una prioridad dentro del plantel para el próximo año. En ese contexto, River avanzó rápidamente para sumarlo, con la idea de reforzar el mediocampo y cubrir un rol clave tras la salida de Enzo Pérez.

Durante 2025, Vera disputó 32 partidos oficiales con Mineiro y acumuló 1.728 minutos, aunque su participación fue irregular y terminó ingresando desde el banco en los últimos encuentros. En Núñez confían en que pueda recuperar regularidad y convertirse en una pieza importante dentro del nuevo proyecto deportivo.