La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, aseguró que la denominada “Doctrina Bullrich” continúa plenamente vigente y garantizó la continuidad de las políticas impulsadas por su antecesora, Patricia Bullrich.

En diálogo con Radio Rivadavia, la funcionaria explicó que el traspaso se dio sin sobresaltos y que los equipos de trabajo se mantienen. Según indicó, los cambios fueron mínimos y obedecieron a cuestiones administrativas, lo que permitió sostener una dinámica operativa ya consolidada. En ese sentido, remarcó que durante los últimos dos años se construyó un andamiaje institucional que hoy da previsibilidad a la gestión.

Monteoliva también señaló que los principales desafíos estarán puestos en el fortalecimiento del control en fronteras, la Hidrovía y el corredor bioceánico. Además, advirtió que el combate contra el crimen organizado es cada vez más complejo, ya que las organizaciones criminales han cambiado su forma de operar, lo que exige nuevas estrategias y mayor preparación de las fuerzas de seguridad.