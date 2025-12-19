Un soldado se suicidó en Mendoza y hay alerta oficial
El efectivo estaba con licencia psiquiátrica y se disparó con un arma familiar. Es el tercer caso similar registrado en una semana dentro de las Fuerzas Armadas.
La ministra de Seguridad afirmó que no hubo cambios de fondo tras la transición y destacó la continuidad del trabajo iniciado por Patricia Bullrich.Política 19/12/2025SOFIA ZANOTTI
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, aseguró que la denominada “Doctrina Bullrich” continúa plenamente vigente y garantizó la continuidad de las políticas impulsadas por su antecesora, Patricia Bullrich.
En diálogo con Radio Rivadavia, la funcionaria explicó que el traspaso se dio sin sobresaltos y que los equipos de trabajo se mantienen. Según indicó, los cambios fueron mínimos y obedecieron a cuestiones administrativas, lo que permitió sostener una dinámica operativa ya consolidada. En ese sentido, remarcó que durante los últimos dos años se construyó un andamiaje institucional que hoy da previsibilidad a la gestión.
Monteoliva también señaló que los principales desafíos estarán puestos en el fortalecimiento del control en fronteras, la Hidrovía y el corredor bioceánico. Además, advirtió que el combate contra el crimen organizado es cada vez más complejo, ya que las organizaciones criminales han cambiado su forma de operar, lo que exige nuevas estrategias y mayor preparación de las fuerzas de seguridad.
El Presidente habló durante la entrega de sables y medallas 2025 y apuntó contra las políticas de defensa de gobiernos anteriores.
Luego del traspié legislativo en Diputados, el Ejecutivo reordena prioridades y apunta a febrero para tratar la reforma laboral.
El Presidente sostuvo que el proceso de desinflación avanza y afirmó que el índice anual pasó de niveles extremos al 24%.
La ex presidenta advirtió que la economía no repunta, criticó al Banco Central y apuntó contra el Gobierno por la salida de dólares del país.
La Casa Rosada empezó a enviar ATN a provincias y cerró un acuerdo con CABA para sumar respaldos a proyectos clave como el Presupuesto 2026 y la reforma laboral.
El presidente Marcelo Compañs analizó el crecimiento deportivo e institucional del club, destacó el trabajo dirigencial y anticipó las obras que se proyectan para el próximo año.
La escuela de acrobacia en telas y gimnasia artística cerró un 2025 récord, con más alumnos, nuevo equipamiento y propuestas innovadoras para todas las edades.
El intendente Norberto Gizzi firmó un convenio con la Provincia que permitirá reacondicionar el acceso al Balneario Municipal con una inversión millonaria.
El siniestro ocurrió durante la madrugada en jurisdicción de Venado Tuerto. Dos jóvenes fueron trasladados al hospital con heridas de diversa consideración.
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme estableció qué jugadores pueden salir, bajo qué condiciones y quién es el único intransferible del plantel.
El presidente de Estudiantes habló del interés de River por el capitán campeón y remarcó que cualquier salida deberá conformar al jugador y al club.
El gobernador destacó el refuerzo de controles en rutas, accesos y espacios públicos para garantizar una temporada estival segura y fortalecer el turismo de cercanía.
La comunidad educativa compartió una jornada de festejo, juegos y un egreso muy especial en Teodelina.