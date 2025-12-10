La vuelta de Océane Dodin al circuito femenino no pasó desapercibida. La jugadora francesa, de 28 años, retornó a la competencia luego de un parate de nueve meses provocado por un intenso problema en su oído interno. En ese contexto, anunció la apertura de una cuenta en la plataforma OnlyFans, decisión que generó repercusión en el mundo del tenis.

Dodin, oriunda de Lille, llegó a ocupar el puesto 46 del ranking WTA en 2017 y alcanzó los octavos de final del Australian Open en enero de 2024. Sin embargo, el freno obligado a comienzos de 2025 la relegó hasta el puesto 744. Con dificultades para sostener los gastos propios de un deporte de alta exigencia económica, decidió explorar nuevas fuentes de ingresos.

Según publicó el diario francés Le Figaro, la tenista presentó su proyecto en la plataforma con un mensaje en el que combinó su identidad deportiva con un contenido más personal: afirmó que busca compartir “algo más que tenis” y narrar su proceso de reconstrucción profesional.

No es la primera vez que Dodin queda en el centro de la escena mediática. Durante su destacada actuación en el Australian Open sorprendió al revelar que había pasado por una operación estética durante su período de inactividad. En aquel entonces, explicó que tomó esa decisión porque aprovechó el tiempo fuera de las canchas: “Si voy a parar seis meses, mejor hago lo que quiero”, declaró.

Mientras su anuncio divide opiniones, la francesa continúa enfocada en su regreso. Su próxima participación será en el Challenger de Limoges, torneo donde buscará recuperar ritmo competitivo y sumar puntos para volver a los primeros planos del circuito WTA.