Entradas para la final Racing–Estudiantes: fechas y precios
La final del Torneo Clausura se jugará el sábado en Santiago del Estero. La venta será por Deportick con preventa desde este martes.
La Fórmula 1 puso punto final a su temporada en Abu Dabi y, apenas horas después del triunfo de Lando Norris, los equipos encararon una jornada clave de pruebas en el circuito de Yas Marina. El objetivo estuvo centrado en evaluar piezas y conceptos que formarán parte del nuevo reglamento técnico que entrará en vigencia en 2026. En ese marco, Alpine cumplió con su plan de trabajo sin la presencia de Franco Colapinto, quien se dedicó a tareas en el simulador del modelo 2026 en la sede del equipo.
Una de las novedades que más atención generó fue la aparición de los alerones delanteros con funcionamiento activo, autorizados por la FIA para simular la menor carga aerodinámica que traerá la próxima normativa. Este sistema apunta a reemplazar el actual DRS y permitirá reducir la resistencia en rectas mediante el movimiento de una de las aletas del alerón.
Para estas evaluaciones surgieron los llamados autos “mula”, vehículos adaptados especialmente para validar prototipos y soluciones técnicas antes de que estén disponibles en los modelos definitivos. Mercedes y Ferrari fueron los que más avanzaron en este concepto, presentando mecanismos hidráulicos capaces de accionar la aleta móvil del alerón delantero. El prototipo de Mercedes, conducido por Andrea Kimi Antonelli, mostró un conducto sobresaliente en la trompa para operar el sistema, mientras que Ferrari aplicó una versión ya probada previamente en un ensayo privado.
Estos desarrollos permitieron a ambas estructuras girar sin restricciones de velocidad, algo que benefició la recolección de datos sobre los nuevos neumáticos. En cambio, los autos que no contaban con alerón activo debieron respetar un tope cercano a los 300 km/h, según lo solicitado por Pirelli para no exceder las cargas previstas para los compuestos.
La jornada también significó la primera salida a pista de los neumáticos que debutarán en 2027: una banda de rodadura más angosta y un diámetro ligeramente menor. Mario Isola, responsable de Pirelli, explicó que la FIA permitió el uso del alerón delantero activo para replicar las condiciones aerodinámicas que acompañarán este cambio.
En cuanto a los tiempos, el norteamericano Jak Crawford (Aston Martin) fue el más veloz con un registro de 1m23s766. Lo siguieron Paul Aron (Sauber) y Luke Browning (Williams). Mercedes lideró el kilometraje total, mientras que Esteban Ocon sumó pocos giros por un inconveniente en la unidad de potencia de Haas. Para Alpine, la jornada terminó en el fondo de la tabla: Pierre Gasly se ubicó 20° y Kush Maini un par de posiciones por detrás.
Además, la actividad contó con los debuts de Isack Hadjar y Arvid Lindblad en Racing Bulls, y con la presencia del campeón Norris junto a todo su equipo. El ensayo tuvo una interrupción importante cuando Ryo Hirakawa perdió el control y golpeó las defensas con uno de los autos de Haas.
