Los partidos de hoy: horarios y TV del miércoles 10 de diciembre

La jornada ofrece duelos clave en Champions League, copas internacionales y ligas sudamericanas. Acá, el detalle de cada partido y dónde verlo en vivo.

Deportes10/12/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
GettyImages-2201476691.jpg

El fútbol vuelve a tomar protagonismo este miércoles 10 de diciembre con una agenda cargada de competencias internacionales y torneos regionales. La UEFA Champions League acapara gran parte de la atención, pero también habrá actividad en Sudamérica y competencias femeninas.

A continuación, los cruces más destacados del día, con sus respectivos horarios y señales de transmisión.

UEFA Champions League

  • Villarreal vs. Copenhague

14:45 (ARG/URU/CHI)
Dónde ver: Plan Premium Disney+

  • Qarabag vs. Ajax

14:45 (ARG/URU/CHI)
Dónde ver: Plan Premium Disney+

  • Real Madrid vs. Manchester City

17:00 (ARG/URU/CHI)
Dónde ver: Plan Premium Disney+

  • Athletic Club vs. PSG

17:00 (ARG/URU/CHI)
Dónde ver: Plan Premium Disney+

  • Bayer Leverkusen vs. Newcastle

17:00 (ARG/URU/CHI)
Dónde ver: Plan Premium Disney+

  • Benfica vs. Napoli

17:00 (ARG/URU/CHI)
Dónde ver: Plan Premium Disney+

  • Borussia Dortmund vs. Bodo/Glimt

17:00 (ARG/URU/CHI)
Dónde ver: Plan Premium Disney+

  • Club Brugge vs. Arsenal

17:00 (ARG/URU/CHI)
Dónde ver: Plan Premium Disney+

  • Juventus vs. Pafos

17:00 (ARG/URU/CHI)
Dónde ver: Plan Premium Disney+

Copa Intercontinental

  • Cruz Azul vs. Flamengo
    14:00 (ARG/URU/CHI)
     

Liga1 (Perú)

  • Sporting Cristal vs. Cusco FC
    22:00 (ARG/URU/CHI)
     

Copa Chile

  • Huachipato vs. Deportes Limache
    20:00 (ARG/URU/CHI)
     

LigaPro (Ecuador)

  • Independiente del Valle vs. Liga de Quito
    19:00 (ARG/URU/CHI) 

Copa Do Brasil

  • Cruzeiro vs. Corinthians
    21:30 (ARG/URU/CHI)
