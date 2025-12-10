El fútbol vuelve a tomar protagonismo este miércoles 10 de diciembre con una agenda cargada de competencias internacionales y torneos regionales. La UEFA Champions League acapara gran parte de la atención, pero también habrá actividad en Sudamérica y competencias femeninas.

A continuación, los cruces más destacados del día, con sus respectivos horarios y señales de transmisión.

UEFA Champions League

Villarreal vs. Copenhague

14:45 (ARG/URU/CHI)

Dónde ver: Plan Premium Disney+

Qarabag vs. Ajax

14:45 (ARG/URU/CHI)

Dónde ver: Plan Premium Disney+

Real Madrid vs. Manchester City

17:00 (ARG/URU/CHI)

Dónde ver: Plan Premium Disney+

Athletic Club vs. PSG

17:00 (ARG/URU/CHI)

Dónde ver: Plan Premium Disney+

Bayer Leverkusen vs. Newcastle

17:00 (ARG/URU/CHI)

Dónde ver: Plan Premium Disney+

Benfica vs. Napoli

17:00 (ARG/URU/CHI)

Dónde ver: Plan Premium Disney+

Borussia Dortmund vs. Bodo/Glimt

17:00 (ARG/URU/CHI)

Dónde ver: Plan Premium Disney+

Club Brugge vs. Arsenal

17:00 (ARG/URU/CHI)

Dónde ver: Plan Premium Disney+

Juventus vs. Pafos

17:00 (ARG/URU/CHI)

Dónde ver: Plan Premium Disney+

Copa Intercontinental

Cruz Azul vs. Flamengo

14:00 (ARG/URU/CHI)





Liga1 (Perú)

Sporting Cristal vs. Cusco FC

22:00 (ARG/URU/CHI)





Copa Chile

Huachipato vs. Deportes Limache

20:00 (ARG/URU/CHI)





LigaPro (Ecuador)

Independiente del Valle vs. Liga de Quito

19:00 (ARG/URU/CHI)

Copa Do Brasil