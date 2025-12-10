Angelo Yocco asumió y abrió una nueva etapa de gobierno en Elortondo
El joven dirigente inició su mandato hasta 2027 con un acto frente a Plaza San Martín, donde detalló los lineamientos de gestión y agradeció el acompañamiento de la comunidad.
Un hombre de 36 años fue detenido e imputado en Venado Tuerto por dos maniobras de "cuento del tío", una en Maggiolo y otra en San Eduardo, donde logró llevarse dinero y alhajas.
La Justicia de Venado Tuerto dictó prisión preventiva para Jonathan Omar Z., de 36 años y oriundo de Buenos Aires, acusado de protagonizar dos hechos delictivos bajo la modalidad del “cuento del tío”. El primero ocurrió en Maggiolo, donde no logró concretar el engaño; el segundo, en San Eduardo, terminó en una estafa millonaria.
Según la investigación, el acusado realizaba llamados desde una línea telefónica registrada a nombre de otra persona. En ambos casos se comunicó con mujeres mayores, simulando ser un familiar que necesitaba dinero con urgencia y enviaría a un tercero a retirarlo.
Intento fallido en Maggiolo
El 11 de septiembre de 2025, Jonathan llamó al teléfono fijo de una vecina de Maggiolo, haciéndose pasar por su nieto. Acudió personalmente al domicilio ubicado en Arias e Hipólito Yrigoyen, pero un empleado del comercio familiar atendió el llamado y frustró el engaño. Este episodio fue imputado como estafa en grado de tentativa.
Estafa consumada en San Eduardo
Al día siguiente repitió el ardid en San Eduardo. Contactó a una mujer mayor y le dijo que su hijo estaba en el banco y necesitaba cambiar dólares. Minutos después se presentó en la vivienda de Av. Independencia, donde la víctima le entregó un bolso negro con 200 mil dólares y numerosas joyas de oro, entre ellas anillos, alianzas y pulseras grabadas.
Tras cometer el hecho, abandonó la localidad en un remis que pagó mediante transferencia desde una cuenta ajena para ocultar su identidad. Esta operación fue calificada como estafa consumada.
Allanamientos y detención
La Fiscalía, a cargo de Débora Valentín y Luis Lagioia, ordenó tres allanamientos en Buenos Aires. Allí recuperaron solo 1.200 dólares y un anillo, una mínima parte del botín. Según Valentín, el resto del dinero ya habría sido dispuesto por el imputado.
El acusado no fue localizado en ese momento, pero fue detenido el 29 de noviembre tras protagonizar otro hecho delictivo en provincia de Buenos Aires, momento en el que se activó el pedido de captura emitido desde Venado Tuerto. Luego de la audiencia imputativa, quedó en prisión preventiva ordinaria.
Advertencia a la comunidad
Valentín destacó el trabajo de la Policía de Investigación (PDI) y remarcó que el imputado ya cuenta con antecedentes condenatorios. “La pena será de ejecución efectiva”, aseguró.
Además, insistió en la importancia de prevenir este tipo de maniobras: “No brindar información ante llamados sospechosos, no recibir a desconocidos y nunca entregar dinero u objetos de valor. Ante cualquier duda, consultar a un familiar y radicar la denuncia”.
El hijo de la víctima estuvo presente en la audiencia y explicó que el dinero sustraído era un fondo de resguardo para la adultez y la salud de su madre.
