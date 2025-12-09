Sancti Spiritu lanzó su nueva Bolsa Comunal de Empleo
La Comuna presentó un espacio destinado a ordenar la búsqueda laboral, acompañar a los vecinos y conectar de forma directa con empleadores de la región.
El joven dirigente inició su mandato hasta 2027 con un acto frente a Plaza San Martín, donde detalló los lineamientos de gestión y agradeció el acompañamiento de la comunidad.Regionales09/12/2025SOFIA ZANOTTI
Con un acto realizado este lunes frente a la Plaza San Martín, asumieron las nuevas autoridades que conducirán el Gobierno de Elortondo durante el período 2025–2027. Angelo Yocco tomó posesión como presidente comunal y dio comienzo a una etapa de continuidad y renovación del trabajo desarrollado en los últimos años.
La ceremonia reunió a funcionarios provinciales, representantes institucionales y una gran cantidad de vecinos. Entre los presentes se destacaron la ministra de Salud, Silvia Ciancio; el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la senadora provincial Leticia Di Gregorio; el secretario de Vinculación Regional, Roberto “Tito” Vergé; los diputados provinciales Sofía Galnares y Leonardo Calaianov; y los presidentes comunales electos Nabil Simonovich (San Eduardo) y Julia Bertone (Wheelwright).
Despedida y reconocimiento a la gestión saliente
María Isabel Bosco, quien culminó tres mandatos consecutivos, se despidió con un mensaje emotivo. Agradeció el respaldo de la comunidad y remarcó la importancia del servicio público. “Las personas pasan, las obras quedan, y el servicio público es una forma de amor al otro”, expresó. Además, valoró el compromiso de su equipo y destacó que la conducción queda en manos de “un gran equipo”, al que acompañará desde el lugar que le toque ocupar.
Durante el acto, Yocco entregó un reconocimiento a Bosco y a Juan Carlos Ansaloni por su labor y compromiso con la localidad.
Primer discurso de Yocco: unidad, transparencia y gestión
Al asumir, Angelo Yocco agradeció el acompañamiento de autoridades, vecinos, juventudes y representantes institucionales. Reconoció también a quienes lo precedieron en la función pública y valoró el trabajo de la militancia y de su equipo.
“Vamos a gobernar para todos, para quienes nos eligieron y para quienes optaron por otra propuesta, porque en ambos casos expresaron un deseo de crecimiento y bienestar para Elortondo”, afirmó.
En su mensaje, planteó una conducción basada en la vocación de servicio, la transparencia y el trabajo colectivo. Aseguró que la gestión continuará lo que se viene haciendo bien y corregirá lo necesario con un uso responsable de los recursos públicos.
Ejes de gobierno
Yocco anticipó una agenda centrada en infraestructura, seguridad, ambiente y desarrollo productivo.
En infraestructura, señaló la continuidad de obras de desagües, nuevas cuadras de pavimento —principalmente de hormigón—, ampliación del sistema cloacal, mejoras en espacios verdes y avances en el proyecto del Centro Cultural Cervantes.
En seguridad, anunció la articulación con la Provincia y la creación de un centro de monitoreo con más cámaras y tecnología.
En materia ambiental, propuso avanzar hacia un “Elortondo Sustentable”, con un sistema integral de gestión de residuos que incluya separación domiciliaria y recolección diferenciada.
El desarrollo productivo también será prioritario. Yocco habló de la creación de un Área Productiva, el fortalecimiento del emprendedurismo, la puesta en marcha de una bolsa de empleo y una escuela de oficios. Además, convocó a la elaboración de un Plan Estratégico Elortondo 2050 para proyectar el futuro de la localidad.
El acto concluyó con un reconocimiento a Bosco y Ansaloni y un mensaje final del flamante mandatario: “Tenemos un pueblo con historia, identidad y una enorme fuerza productiva. No hay objetivos imposibles si trabajamos juntos. Vamos a dejar el alma y a trabajar todos los días”.
La Comuna presentó un espacio destinado a ordenar la búsqueda laboral, acompañar a los vecinos y conectar de forma directa con empleadores de la región.
La institución reunió a especialistas, docentes y estudiantes en una jornada que puso el foco en la educación ambiental y las energías renovables.
Un hombre de 53 años murió esta mañana al despistar con su camioneta en el km 643 de la Ruta 33, cerca de Murphy. Investiga la Fiscalía.
La jornada reunió a los grupos de mañana y tarde, con juegos, actividades y reconocimientos para los chicos que participaron durante todo el año.
El hombre se descompensó mientras manejaba a la altura de Murphy y falleció pese a los intentos de reanimación. La PDI investiga el hecho.
El conductor, oriundo de Murphy, fue detenido en un control vehicular y el test arrojó un nivel muy superior al permitido para choferes profesionales.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
El Lobo y el Pincha se miden este lunes por un lugar en la final del Torneo Clausura, en un clásico que promete alta tensión y estadio repleto.
El borrador de la modernización laboral incluye cambios en indemnizaciones, vacaciones, preaviso, período de prueba y convenios. Los sindicatos advierten por pérdida de derechos.
El influencer reveló que desea tener hasta once hijos y habló sobre sus dificultades afectivas y su proceso personal para encarar ese sueño.
Un informe del IAG reveló que más de la mitad de los hogares de ingresos medios necesitó apoyarse en ahorros o endeudarse para cubrir gastos mensuales.
Un vecino de Reconquista acertó todos los números de la modalidad Revancha y obtuvo el premio individual más grande jamás entregado por el Quini 6.
Ocurrió en el estadio de Studebaker, donde un joven de 23 años fue aprehendido por resistirse al operativo policial durante la final de la Liga Venadense.
La Academia eliminó a Boca y el Pincha superó a Gimnasia en el clásico platense. El título se definirá el sábado 13 de diciembre a las 21 en el Madre de Ciudades.