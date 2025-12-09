Con un acto realizado este lunes frente a la Plaza San Martín, asumieron las nuevas autoridades que conducirán el Gobierno de Elortondo durante el período 2025–2027. Angelo Yocco tomó posesión como presidente comunal y dio comienzo a una etapa de continuidad y renovación del trabajo desarrollado en los últimos años.



La ceremonia reunió a funcionarios provinciales, representantes institucionales y una gran cantidad de vecinos. Entre los presentes se destacaron la ministra de Salud, Silvia Ciancio; el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la senadora provincial Leticia Di Gregorio; el secretario de Vinculación Regional, Roberto “Tito” Vergé; los diputados provinciales Sofía Galnares y Leonardo Calaianov; y los presidentes comunales electos Nabil Simonovich (San Eduardo) y Julia Bertone (Wheelwright).



Despedida y reconocimiento a la gestión saliente

María Isabel Bosco, quien culminó tres mandatos consecutivos, se despidió con un mensaje emotivo. Agradeció el respaldo de la comunidad y remarcó la importancia del servicio público. “Las personas pasan, las obras quedan, y el servicio público es una forma de amor al otro”, expresó. Además, valoró el compromiso de su equipo y destacó que la conducción queda en manos de “un gran equipo”, al que acompañará desde el lugar que le toque ocupar.



Durante el acto, Yocco entregó un reconocimiento a Bosco y a Juan Carlos Ansaloni por su labor y compromiso con la localidad.

Primer discurso de Yocco: unidad, transparencia y gestión

Al asumir, Angelo Yocco agradeció el acompañamiento de autoridades, vecinos, juventudes y representantes institucionales. Reconoció también a quienes lo precedieron en la función pública y valoró el trabajo de la militancia y de su equipo.



“Vamos a gobernar para todos, para quienes nos eligieron y para quienes optaron por otra propuesta, porque en ambos casos expresaron un deseo de crecimiento y bienestar para Elortondo”, afirmó.

En su mensaje, planteó una conducción basada en la vocación de servicio, la transparencia y el trabajo colectivo. Aseguró que la gestión continuará lo que se viene haciendo bien y corregirá lo necesario con un uso responsable de los recursos públicos.



Ejes de gobierno

Yocco anticipó una agenda centrada en infraestructura, seguridad, ambiente y desarrollo productivo.

En infraestructura, señaló la continuidad de obras de desagües, nuevas cuadras de pavimento —principalmente de hormigón—, ampliación del sistema cloacal, mejoras en espacios verdes y avances en el proyecto del Centro Cultural Cervantes.

En seguridad, anunció la articulación con la Provincia y la creación de un centro de monitoreo con más cámaras y tecnología.



En materia ambiental, propuso avanzar hacia un “Elortondo Sustentable”, con un sistema integral de gestión de residuos que incluya separación domiciliaria y recolección diferenciada.

El desarrollo productivo también será prioritario. Yocco habló de la creación de un Área Productiva, el fortalecimiento del emprendedurismo, la puesta en marcha de una bolsa de empleo y una escuela de oficios. Además, convocó a la elaboración de un Plan Estratégico Elortondo 2050 para proyectar el futuro de la localidad.

El acto concluyó con un reconocimiento a Bosco y Ansaloni y un mensaje final del flamante mandatario: “Tenemos un pueblo con historia, identidad y una enorme fuerza productiva. No hay objetivos imposibles si trabajamos juntos. Vamos a dejar el alma y a trabajar todos los días”.