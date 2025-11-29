FIFA ratificó su apoyo a Claudio “Chiqui” Tapia en plena tensión local

Finanzas en alza e industria en retroceso en la era Milei
Según el INDEC, la economía creció 0,5% en septiembre, impulsada por la intermediación financiera, mientras la industria volvió a caer y profundiza la pérdida de empleo.
Gianni Infantino felicitó al presidente de la AFA por su continuidad en el Consejo de la FIFA y destacó su rol dentro de la Conmebol, en medio de su conflicto con el Gobierno Nacional.País29/11/2025Oscar A Canavese
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó un respaldo explícito a Claudio “Chiqui” Tapia en medio de las tensiones políticas que atraviesa el fútbol argentino. El mandatario del máximo organismo del fútbol mundial envió una carta al titular de la AFA para felicitarlo por su continuidad como miembro del Consejo de la FIFA hasta 2026.
Según confirmaron fuentes de la AFA a la Agencia Noticias Argentinas, el mensaje fue interpretado como una señal institucional fuerte en un momento de conflicto con el Gobierno Nacional. En el documento, firmado por Infantino y el secretario general Mattias Grafström, se destacó que su designación representa “una fuerte señal de confianza” por parte de las asociaciones sudamericanas.
La carta subrayó la experiencia de Tapia y su rol dentro de la dirigencia regional. “Será un placer seguir contando con su compromiso. Estamos plenamente convencidos de que sus aportes serán valiosos para enriquecer debates y trabajar juntos en el desarrollo del deporte”, expresaron desde la FIFA.
El apoyo no quedó solo en el plano formal. Infantino también publicó un mensaje en sus redes sociales donde elogió el trabajo de la Conmebol y valoró la presencia de Tapia en el Consejo, destacando que Sudamérica “seguirá celebrando con la Copa Mundial Femenina 2026 en Brasil y con figuras como Tapia aportando su visión en la FIFA”.
La continuidad del dirigente argentino en el organismo internacional supone un respaldo político clave para la AFA, al tiempo que le garantiza presencia en decisiones estratégicas globales vinculadas a torneos, formatos y políticas de desarrollo.
Según el INDEC, la economía creció 0,5% en septiembre, impulsada por la intermediación financiera, mientras la industria volvió a caer y profundiza la pérdida de empleo.
Se trata de Camilo Cordero Fabbri, ex coordinador del área de Admisión y Derivación de Denuncias.
En una semana clave para el Gobierno, Diputados renovará 127 bancas y definirá el nuevo equilibrio político. La Libertad Avanza aspira a quedar a un paso del quórum propio.
El Gobierno eliminará la segmentación por niveles N1, N2 y N3 y las categorías actuales serán reemplazadas por un sistema único con dos grupos: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. Habrá aumentos en luz, gas y garrafas.
El ministro del Interior se reunirá este viernes con el gobernador de Jujuy en Casa Rosada, en el marco de las gestiones para obtener apoyos al Presupuesto 2026.
La diputada sostuvo que “la etapa de pintarse de violeta se va agotando” y pidió una reforma política que evite elecciones cada dos años. También planteó que el PRO debe ser alternativa tanto al kirchnerismo como al mileísmo.
Quedaron definidos los enfrentamientos del Clausura 2025. Boca, Racing, Argentinos, Tigre y los demás clasificados buscarán un lugar en la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
Franco Colapinto participará este viernes de la única sesión de entrenamientos del Gran Premio de Qatar, en el circuito de Lusail. Repasá el horario y las opciones para seguir la actividad.
El siniestro ocurrió pasada la medianoche cerca del acceso a Alcorta. Tres vehículos participaron del choque frontal que dejó cinco víctimas fatales y una amplia intervención de los equipos de emergencia.
El neerlandés está a 24 puntos de Lando Norris con 58 en juego y, a falta de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, necesita dos fines de semana casi perfectos y un tropiezo del británico para lograr su quinto título mundial.
Argentina superó 4-1 a Japón en su estreno por el Grupo C del Mundial Sub 21, con goles de Nicolás Rodríguez, Mateo Torrigiani y Bruno Correa.
El equipo canadiense logró su novena victoria consecutiva con un tiro ganador de Brandon Ingram y sostiene un inicio de temporada que rompe pronósticos.
El presidente de EE.UU. advirtió al líder venezolano que aumentará la presión militar y política si él y los principales jerarcas del régimen no abandonan el poder. La conversación incluyó un mensaje directo contra los carteles de la droga.
Las provincias acordaron un esquema común para ordenar la actividad pesquera, proteger la biodiversidad del río Paraná y garantizar la sostenibilidad del sector. Es la primera vez que se fijan medidas coordinadas entre ambas orillas.