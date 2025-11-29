FIFA ratificó su apoyo a Claudio “Chiqui” Tapia en plena tensión local

Gianni Infantino felicitó al presidente de la AFA por su continuidad en el Consejo de la FIFA y destacó su rol dentro de la Conmebol, en medio de su conflicto con el Gobierno Nacional.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó un respaldo explícito a Claudio “Chiqui” Tapia en medio de las tensiones políticas que atraviesa el fútbol argentino. El mandatario del máximo organismo del fútbol mundial envió una carta al titular de la AFA para felicitarlo por su continuidad como miembro del Consejo de la FIFA hasta 2026.

Según confirmaron fuentes de la AFA a la Agencia Noticias Argentinas, el mensaje fue interpretado como una señal institucional fuerte en un momento de conflicto con el Gobierno Nacional. En el documento, firmado por Infantino y el secretario general Mattias Grafström, se destacó que su designación representa “una fuerte señal de confianza” por parte de las asociaciones sudamericanas.

La carta subrayó la experiencia de Tapia y su rol dentro de la dirigencia regional. “Será un placer seguir contando con su compromiso. Estamos plenamente convencidos de que sus aportes serán valiosos para enriquecer debates y trabajar juntos en el desarrollo del deporte”, expresaron desde la FIFA.

El apoyo no quedó solo en el plano formal. Infantino también publicó un mensaje en sus redes sociales donde elogió el trabajo de la Conmebol y valoró la presencia de Tapia en el Consejo, destacando que Sudamérica “seguirá celebrando con la Copa Mundial Femenina 2026 en Brasil y con figuras como Tapia aportando su visión en la FIFA”.

La continuidad del dirigente argentino en el organismo internacional supone un respaldo político clave para la AFA, al tiempo que le garantiza presencia en decisiones estratégicas globales vinculadas a torneos, formatos y políticas de desarrollo.

