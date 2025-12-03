Partidos de hoy: qué ver este miércoles 3 de diciembre
La jornada ofrece duelos clave en Europa y una final destacada en el fútbol argentino, con Boca y Gimnasia definiendo al campeón de la Reserva.
Deportes03/12/2025
La interna entre José “Flaco” López y el entrenador Abel Ferreira volvió a quedar expuesta en Palmeiras luego de la final perdida ante Flamengo por 1-0 en Lima. El clima entre ambos ya venía deteriorado y, tras la caída en la definición de la Copa Libertadores, la relación entró en un punto crítico que podría derivar en la salida del delantero argentino.
Las declaraciones del técnico portugués encendieron la polémica en la previa de la final. “Es un tema que hablaré con él personalmente. Lo que yo pido es una cosa, y lo que él está haciendo es otra. Se olvidó de hacer lo que estaba haciendo”, expresó Ferreira en conferencia de prensa, apenas cinco días antes del duelo decisivo ante el Mengao.
Tras la derrota, López respondió sin rodeos y dejó entrever su disconformidad con el planteo del DT. “Por ahí tendríamos que habernos animado a jugar un poquito más”, dijo el ex Lanús, abriendo un nuevo capítulo en la discordia interna.
El periodista Augusto César, de ESPN, aseguró que la tensión es tal que la salida del atacante podría darse de manera obligada. “Atentos a la relación Ferreira-López porque me parece que López puede salir. Es un delantero a tener en cuenta”, apuntó.
Aunque López fue convocado recientemente por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, atraviesa un período complicado en el Verdao: no convierte desde el 15 de octubre ante Bragantino por el Brasileirao y solo sumó una asistencia ante Santos el 15 de noviembre.
River y Boca mostraron interés en incorporarlo —el propio jugador lo reconoció—, pero Palmeiras lo tasó en 40 millones de dólares, una cifra difícil para el fútbol argentino. Sin embargo, el mal momento deportivo y la tensión con el entrenador podrían abrir la puerta a una negociación por un monto menor, sobre todo si aparecen ofertas del exterior.
