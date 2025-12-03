Partidos de hoy: qué ver este miércoles 3 de diciembre
La jornada ofrece duelos clave en Europa y una final destacada en el fútbol argentino, con Boca y Gimnasia definiendo al campeón de la Reserva.
El plantel volvió a suspender los entrenamientos por segundo día consecutivo ante el incumplimiento en el pago de premios. La crisis económica y política del club suma nuevos capítulos.Deportes03/12/2025GASTON PAROLA
El conflicto en San Lorenzo sumó otro capítulo este martes, cuando el plantel decidió no entrenarse nuevamente debido a la falta de pago de los premios pendientes por la clasificación a la próxima Copa Sudamericana. La medida de fuerza, que había comenzado el lunes, se mantiene ante la ausencia de respuestas concretas de la dirigencia.
El presidente Marcelo Moretti había asegurado que la deuda sería saldada antes del inicio de las vacaciones, pero ese compromiso no se cumplió. En este contexto, los jugadores resolvieron no presentarse a las prácticas, en medio de un clima tenso que se profundizó tras la eliminación en los octavos de final del Clausura frente a Central Córdoba por 2-1.
Además de los premios adeudados, persisten dudas sobre el pago de primas debido a la delicada situación económica que atraviesa la institución. El equipo dirigido por Damián Ayude tenía previsto entrenarse hasta el 5 de diciembre para luego ingresar en un receso hasta el 27, pero el paro podría modificar ese cronograma.
Mientras tanto, la crisis política del club también avanza. En los últimos días, dirigentes mantuvieron reuniones con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, para acordar la conformación de una comisión transitoria que reemplazaría al oficialismo, hoy completamente desgastado. La propuesta impulsada por la AFA ubica como figura central a Sergio Constantino, vocal opositor y candidato en las últimas elecciones, junto a Cristian Evangelista, también opositor e integrante de la actual Comisión Directiva.
Según lo previsto, Tapia convocará a una reunión en la que se aguardan renuncias masivas que habiliten la declaración de acefalía y la posterior designación de la comisión transitoria. El objetivo será frenar el deterioro económico —incluido un pedido de quiebra— y ordenar el club antes de definir el futuro electoral.
La jornada ofrece duelos clave en Europa y una final destacada en el fútbol argentino, con Boca y Gimnasia definiendo al campeón de la Reserva.
La derrota en la final de la Libertadores profundizó la mala relación entre José López y Abel Ferreira, y el delantero argentino evalúa su salida para 2026.
La campeona estadounidense explicó que su reciente inscripción en el sistema antidopaje no significa un retorno al circuito y pidió frenar las especulaciones.
Red Bull cerró las últimas confirmaciones y todas las escuderías ya definieron sus duplas para 2026, en un año marcado por el ingreso de nuevos equipos y cambios reglamentarios.
La disputa por los acuerdos comerciales avanzó a juicio con jurado en Carolina del Norte y dejó al descubierto tensiones internas que podrían redefinir el futuro de la categoría.
La escudería francesa mostrará el monoplaza 2026 el 23 de enero en Barcelona, en un año marcado por cambios técnicos y el debut del motor Mercedes.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
Boca jugará con Racing y Gimnasia recibirá a Estudiantes en las semifinales del Torneo Clausura. Los ganadores irán a la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El club difundió un comunicado para explicar los pasos que debe cumplir para obtener la licencia internacional y asegurar su participación en el torneo continental.
La Selección ganó 105-49 en el Estadio Obras y cerró la primera ventana clasificatoria con dos triunfos. Gabriel Deck fue el máximo anotador con 18 puntos.
La FIFA confirmó los detalles del sorteo del Mundial 2026, que definirá la conformación de los 12 grupos de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. El evento será este viernes en Washington.
El hombre se descompensó mientras manejaba a la altura de Murphy y falleció pese a los intentos de reanimación. La PDI investiga el hecho.
Los decretos firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro confirman una suba del 4,8% desde noviembre y nuevos mínimos de bolsillo para empleados públicos, docentes, policías y penitenciarios. También se actualizarán jubilaciones y pensiones.
La jornada reunió a los grupos de mañana y tarde, con juegos, actividades y reconocimientos para los chicos que participaron durante todo el año.