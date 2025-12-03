El conflicto en San Lorenzo sumó otro capítulo este martes, cuando el plantel decidió no entrenarse nuevamente debido a la falta de pago de los premios pendientes por la clasificación a la próxima Copa Sudamericana. La medida de fuerza, que había comenzado el lunes, se mantiene ante la ausencia de respuestas concretas de la dirigencia.

El presidente Marcelo Moretti había asegurado que la deuda sería saldada antes del inicio de las vacaciones, pero ese compromiso no se cumplió. En este contexto, los jugadores resolvieron no presentarse a las prácticas, en medio de un clima tenso que se profundizó tras la eliminación en los octavos de final del Clausura frente a Central Córdoba por 2-1.

Además de los premios adeudados, persisten dudas sobre el pago de primas debido a la delicada situación económica que atraviesa la institución. El equipo dirigido por Damián Ayude tenía previsto entrenarse hasta el 5 de diciembre para luego ingresar en un receso hasta el 27, pero el paro podría modificar ese cronograma.

Mientras tanto, la crisis política del club también avanza. En los últimos días, dirigentes mantuvieron reuniones con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, para acordar la conformación de una comisión transitoria que reemplazaría al oficialismo, hoy completamente desgastado. La propuesta impulsada por la AFA ubica como figura central a Sergio Constantino, vocal opositor y candidato en las últimas elecciones, junto a Cristian Evangelista, también opositor e integrante de la actual Comisión Directiva.

Según lo previsto, Tapia convocará a una reunión en la que se aguardan renuncias masivas que habiliten la declaración de acefalía y la posterior designación de la comisión transitoria. El objetivo será frenar el deterioro económico —incluido un pedido de quiebra— y ordenar el club antes de definir el futuro electoral.