Kirchner, acusada de recibir “u$s 2 millones por semana”, según declaraciones judiciales

Un nuevo testimonio reavivó el debate judicial sobre el entramado de presunta corrupción vinculado al gobierno kirchnerista. Según declaró el abogado de Víctor Manzanares —el histórico contador del entorno de la familia Néstor Kirchner / Cristina Fernández de Kirchner y colaborador clave en la investigación—, el ex secretario privado de Néstor, Daniel Muñoz, viajaba todos los viernes a Río Gallegos llevando “valijas cargadas de dinero negro”.

De acuerdo con el alegato, Muñoz regresaba a la capital de Santa Cruz con entre dos y tres millones de dólares por semana, producto del cobro de sobornos, parte de un esquema que incluiría múltiples intermediarios y sociedades offshore. Víctor Manzanares habría sido el encargado de canalizar esos fondos hacia operaciones de lavado: conversión a dólares, compra de bienes inmobiliarios y depósitos en el extranjero.

El testimonio se produce en el marco del juicio por la Causa Cuadernos, donde también declararon otros arrepentidos que describieron un sistema de recaudación ilegal de fondos provenientes de contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Según la acusación fiscal, la estructura habría implicado a empresas constructoras, ex funcionarios públicos y una red de empresas pantalla para blanquear los recursos.

Aunque el monto exacto aún es objeto de verificación por la Justicia, el nuevo relato amplía la hipótesis de que el dinero recolectado iba más allá de lo que hasta ahora se conocía: múltiples entregas semanales, movilidad en efectivo, viajes frecuentes y complejas maniobras de lavado. El abogado de Manzanares advirtió que lo conocido hasta ahora sería “solo una parte del saqueo sistemático”.

La causa continúa bajo análisis judicial, con numerosas partes implicadas, y no se descarta que este nuevo testimonio derive en nuevos pedidos de decomiso de bienes y embargos.