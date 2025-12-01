Kirchner, acusada de recibir “u$s 2 millones por semana”, según declaraciones judiciales

Milei encabezó la ceremonia de ascenso de las Fuerzas de Seguridad
El Presidente tomó juramento a los nuevos oficiales en una breve ceremonia en Casa Rosada, acompañado por Patricia Bullrich en su última actividad como ministra de Seguridad.
Un abogado informó que su ex secretario privado llevaba valijas con dinero negro cada viernes a la residencia familiar, en lo que sería parte del esquema de sobornos investigado en la causa.Política 01/12/2025LORENA ACOSTA
Un nuevo testimonio reavivó el debate judicial sobre el entramado de presunta corrupción vinculado al gobierno kirchnerista. Según declaró el abogado de Víctor Manzanares —el histórico contador del entorno de la familia Néstor Kirchner / Cristina Fernández de Kirchner y colaborador clave en la investigación—, el ex secretario privado de Néstor, Daniel Muñoz, viajaba todos los viernes a Río Gallegos llevando “valijas cargadas de dinero negro”.
De acuerdo con el alegato, Muñoz regresaba a la capital de Santa Cruz con entre dos y tres millones de dólares por semana, producto del cobro de sobornos, parte de un esquema que incluiría múltiples intermediarios y sociedades offshore. Víctor Manzanares habría sido el encargado de canalizar esos fondos hacia operaciones de lavado: conversión a dólares, compra de bienes inmobiliarios y depósitos en el extranjero.
El testimonio se produce en el marco del juicio por la Causa Cuadernos, donde también declararon otros arrepentidos que describieron un sistema de recaudación ilegal de fondos provenientes de contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Según la acusación fiscal, la estructura habría implicado a empresas constructoras, ex funcionarios públicos y una red de empresas pantalla para blanquear los recursos.
Aunque el monto exacto aún es objeto de verificación por la Justicia, el nuevo relato amplía la hipótesis de que el dinero recolectado iba más allá de lo que hasta ahora se conocía: múltiples entregas semanales, movilidad en efectivo, viajes frecuentes y complejas maniobras de lavado. El abogado de Manzanares advirtió que lo conocido hasta ahora sería “solo una parte del saqueo sistemático”.
La causa continúa bajo análisis judicial, con numerosas partes implicadas, y no se descarta que este nuevo testimonio derive en nuevos pedidos de decomiso de bienes y embargos.
El Presidente participa este lunes de la entrega de sables a oficiales superiores en Casa Rosada. Asisten Patricia Bullrich, ya renunciada, y su sucesora, Alejandra Monteoliva.
Patricia Bullrich formalizó su renuncia al Ministerio de Seguridad y confirmó que el 10 de diciembre ocupará su banca en el Senado. Alejandra Monteoliva será la nueva titular de la cartera.
El justicialismo busca un acuerdo con bloques opositores para sesionar antes del fin del período ordinario, pero aún no logra reunir el quórum necesario. Las negociaciones se tensan por la elección de representantes en la Auditoría General de la Nación.
El diputado nacional Mario Manrique dijo que el plan libertario apunta a “debilitar al movimiento obrero”.
La secretaria general de la Presidencia encabezará un congreso de La Libertad Avanza en el Hotel Provincial, en medio de gestos de distensión interna y negociaciones claves en Buenos Aires.
Quedaron definidos los enfrentamientos del Clausura 2025. Boca, Racing, Argentinos, Tigre y los demás clasificados buscarán un lugar en la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El neerlandés está a 24 puntos de Lando Norris con 58 en juego y, a falta de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, necesita dos fines de semana casi perfectos y un tropiezo del británico para lograr su quinto título mundial.
En una tensa audiencia en el Ministerio de Trabajo, los propietarios reconocieron que no pueden afrontar los pagos acordados y confirmaron que analizan vender la planta. La UOM pidió la caída del convenio.
El hijo menor del fundador de Los Monos fue arrestado este viernes en el Hospital de Emergencias. Estaba internado desde el 17 de noviembre, cuando recibió dos balazos en un nuevo ataque en el barrio La Granada. La detención derivó en otros procedimientos y en el secuestro de elementos.
El exgobernador de Tucumán debió ser hospitalizado este domingo y sometido a una intervención quirúrgica. Su esposa, Marianela Mirra, lo acompañó durante la internación.
El piloto argentino cerró un fin de semana complicado en Lusail, sin ritmo y con autocrítica. Reconoció que atraviesa un final de temporada difícil y espera mejorar en la última fecha en Abu Dhabi.
Con una inversión superior a los 66 mil millones de pesos, la Provincia habilitó el efector más moderno del país. El nuevo hospital triplica su superficie y fortalecerá la red sanitaria de toda la región.