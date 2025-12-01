Bullrich dejó Seguridad y asumirá como senadora nacional

Milei encabezó la ceremonia de ascenso de las Fuerzas de Seguridad
El Presidente tomó juramento a los nuevos oficiales en una breve ceremonia en Casa Rosada, acompañado por Patricia Bullrich en su última actividad como ministra de Seguridad.
Patricia Bullrich presentó su renuncia al Ministerio de Seguridad de la Nación con fecha efectiva del 1° de diciembre de 2025. La funcionaria difundió el comunicado a través de sus redes sociales, donde también compartió la carta enviada al presidente Javier Milei.
En el texto, Bullrich agradeció la confianza del mandatario y señaló que durante su gestión recibió “el mandato claro de cuidar a los argentinos, enfrentar al crimen y recuperar el orden en las calles”. También destacó el acompañamiento de su equipo y la continuidad de la política de seguridad impulsada durante el último año.
Bullrich asumirá como senadora nacional el próximo 10 de diciembre. Desde esa posición, aseguró que continuará defendiendo las reformas que, según expresó, “el país necesita”, así como los valores de institucionalidad, ley y orden.
La reemplazará Alejandra Monteoliva, a quien Bullrich definió como una funcionaria con “capacidad, experiencia y compromiso”. El Gobierno confirmó que Monteoliva quedará al frente del Ministerio de Seguridad para sostener la actual doctrina de trabajo.
La renuncia se produce a días del recambio legislativo y marca un nuevo movimiento dentro del gabinete nacional.
Un abogado informó que su ex secretario privado llevaba valijas con dinero negro cada viernes a la residencia familiar, en lo que sería parte del esquema de sobornos investigado en la causa.
El Presidente participa este lunes de la entrega de sables a oficiales superiores en Casa Rosada. Asisten Patricia Bullrich, ya renunciada, y su sucesora, Alejandra Monteoliva.
El justicialismo busca un acuerdo con bloques opositores para sesionar antes del fin del período ordinario, pero aún no logra reunir el quórum necesario. Las negociaciones se tensan por la elección de representantes en la Auditoría General de la Nación.
El diputado nacional Mario Manrique dijo que el plan libertario apunta a “debilitar al movimiento obrero”.
La secretaria general de la Presidencia encabezará un congreso de La Libertad Avanza en el Hotel Provincial, en medio de gestos de distensión interna y negociaciones claves en Buenos Aires.
Quedaron definidos los enfrentamientos del Clausura 2025. Boca, Racing, Argentinos, Tigre y los demás clasificados buscarán un lugar en la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El neerlandés está a 24 puntos de Lando Norris con 58 en juego y, a falta de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, necesita dos fines de semana casi perfectos y un tropiezo del británico para lograr su quinto título mundial.
En una tensa audiencia en el Ministerio de Trabajo, los propietarios reconocieron que no pueden afrontar los pagos acordados y confirmaron que analizan vender la planta. La UOM pidió la caída del convenio.
El hijo menor del fundador de Los Monos fue arrestado este viernes en el Hospital de Emergencias. Estaba internado desde el 17 de noviembre, cuando recibió dos balazos en un nuevo ataque en el barrio La Granada. La detención derivó en otros procedimientos y en el secuestro de elementos.
El exgobernador de Tucumán debió ser hospitalizado este domingo y sometido a una intervención quirúrgica. Su esposa, Marianela Mirra, lo acompañó durante la internación.
El piloto argentino cerró un fin de semana complicado en Lusail, sin ritmo y con autocrítica. Reconoció que atraviesa un final de temporada difícil y espera mejorar en la última fecha en Abu Dhabi.
Con una inversión superior a los 66 mil millones de pesos, la Provincia habilitó el efector más moderno del país. El nuevo hospital triplica su superficie y fortalecerá la red sanitaria de toda la región.