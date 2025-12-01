Bullrich dejó Seguridad y asumirá como senadora nacional

Patricia Bullrich presentó su renuncia al Ministerio de Seguridad de la Nación con fecha efectiva del 1° de diciembre de 2025. La funcionaria difundió el comunicado a través de sus redes sociales, donde también compartió la carta enviada al presidente Javier Milei.

En el texto, Bullrich agradeció la confianza del mandatario y señaló que durante su gestión recibió “el mandato claro de cuidar a los argentinos, enfrentar al crimen y recuperar el orden en las calles”. También destacó el acompañamiento de su equipo y la continuidad de la política de seguridad impulsada durante el último año.

Bullrich asumirá como senadora nacional el próximo 10 de diciembre. Desde esa posición, aseguró que continuará defendiendo las reformas que, según expresó, “el país necesita”, así como los valores de institucionalidad, ley y orden.

La reemplazará Alejandra Monteoliva, a quien Bullrich definió como una funcionaria con “capacidad, experiencia y compromiso”. El Gobierno confirmó que Monteoliva quedará al frente del Ministerio de Seguridad para sostener la actual doctrina de trabajo.

La renuncia se produce a días del recambio legislativo y marca un nuevo movimiento dentro del gabinete nacional.